Pressekonferenz anlässlich Veröffentlichung des 13. "In Gold we Trust" Reports 2019

Veröffentlichung des "In Gold we Trust" - Report 2019

Wien (OTS) - Der mehr als 200 Seiten starke In Gold we Trust-Report ist weltweit renommiert und wurde vom Wall Street Journal als „Goldstandard aller Goldstudien“ geadelt. Die letztjährige Ausgabe wurde mehr als 1,7 Millionen Mal heruntergeladen. Damit zählt der in diesem Jahr zum 13. Mal erscheinende In Gold we Trust-Report zu den international meistgelesenen Goldstudien. Erstmals wird der In Gold we Trust-Report in diesem Jahr auch auf Chinesisch veröffentlicht. Der In Gold we Trust-Report 2019 ist somit weltweit auf Deutsch (Kurz- und Langversion), Englisch (Kurz- und Langversion) und Chinesisch verfügbar.

Folgende Kapitel der Studie werden im Rahmen der PK präsentiert:



Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse am Goldmarkt in den vergangenen 12 Monaten



Ist Gold der letzte monetäre Vertrauensanker in einer Welt des allgemeinen Vertrauensverlusts?



Das frühe Ende der monetären Straffung und die Auswirkungen auf den Goldpreis



Die zunehmende Bedeutung des Goldes in Zeiten der voranschreitenden De-Dollarization



Gold und Kryptowährungen – eine sich verfestigende Freundschaft



Ausblick auf die Goldpreisentwicklung



Goldaktien: Gründe für unsere Zuversicht

Url: https://ingoldwetrust.report

Einlass ab 09:00

Datum: 28.05.2019, 09:30 Uhr

Ort: APA - Austria Presse Agentur Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Incrementum AG, Liechtenstein

Ronald-Peter Stöferle

Autor des Goldreports, Managing Partner der Incrementum AG

+423 237 26 66

rps @ incrementum.li

https://www.incrementum.li & www.ingoldwetrust.li