ARBÖ: Mai-Aufmarsch führt am 1. Mai zu Ringstraßensperre, Gedenkmarsch bringt Straßensperre in drei Bezirken

Wien (OTS) - Übermorgen, Mittwoch bringt der 1. Mai nicht nur einen Feiertag sondern auch eine Sperre der Ringstraße in Wien mit sich. Grund dafür ist der traditionelle größte Maiaufmarsch des Landes der SPÖ Wien, berichtet der ARBÖ.

Im Zuge des Maiaufmarsches werden sich die Abordnungen der Bezirksorganisationen im Bereich der Babenbergerstraße und dem Schottentor sammeln. Von dort aus geht es dann gemeinsam weiter zum Ziel am Rathausplatz. Im Zuge des Anmarsches der Bezirks-Abordnungen wird es zu zahlreichen kürzeren oder längeren Verkehrsanhaltungen auch auf wichtigen Verkehrsverbindungen wie dem Gürtel, der Mariahilfer Straße, sowie Rechten Wienzeile oder der Wiedner Hauptstraße kommen. Der Ring wird laut ARBÖ von ca. 8 Uhr bis ca. 13 Uhr gesperrt. Autofahrer sollten trotz Feiertag mit Staus und längeren Verzögerungen auf der direkten Ausweichroute, der 2-er-Linie, rechnen und versuchen großräumig auszuweichen.

Die Ringsperre bringt natürlich auch Einschränkungen im Bereich der Wiener Linien mit sich. Die Straßenbahnlinien, die am Ring verkehren, die Linien 1, 2, D und 71 werden ebenso wie die Autobuslinie 74A bis ca. 13 Uhr kurzgeführt. Die Vienna Ring Tram verkehrt erst ab ca. 13 Uhr. Bei der Anreise in die Innenstadt schließt sich der ARBÖ der Empfehlung der Wiener Linien, auf die U-Bahn-Linien umzusteigen, an.

Als „Prolog“ zum Maiaufmarsch findet auch diesmal am Dienstag, 30. April, der Fackelzug der sozialistischen Jugend statt. Gegen 20 Uhr werden sich die tausenden Teilnehmer auf der Nebenfahrbahn des Rings vor der Staatsoper sammeln. Von dort geht es ab ca. 20.30 Uhr über die Strecke Operngasse–Albertinaplatz–Augustinerstraße–Lobkowitzplatz–Spiegelgasse–Graben–Kohlmarkt–Michaelerplatz–Herrengasse–Bankgasse–Josef Meinrad Platz–Universitätsring zum Rathausplatz, wo gegen 0.30 Uhr das Ende vorgesehen ist. Im Zuge des Fackelzuges wird es entlang der Marsch-Strecke zu Verkehrsanhaltungen und lokalen Umleitungen kommen, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Neben dem Maiaufmarsch findet am „Tag der Arbeit“ noch eine zweite Demonstration statt. Ab ca. 12 Uhr werden sich die Teilnehmer der „Gedenkkundgebung Omofuma“ am Platz der Menschenrechte sammeln. Ab ca. 12.30 Uhr werden die rund 1.000 Teilnehmer, über die Museumsstraße zur Lerchenfelder Straße und zur Strotzigasse ziehen. Von dort geht es über die Strecke Josefstädter Straße–Josef Matthias Hauer-Platz–Albertgasse–Laudongasse–Hernalser Gürtel–Ottakringer Straße zum Yppenplatz. Dort soll dann die Schlusskundgebung stattfinden. Im Zuge der Demonstration wird es zu zeitweisen Sperren und lokalen Umleitungen entlang der Demonstrationsstrecke kommen. Der ARBÖ-Rat: Autofahrer sollten die Demonstrationstrecke möglichst meiden und großräumig umfahren. Öffis-Nutzer müssen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln entlang der Strecke mit Einschränkungen rechnen und soweit als möglich auf die U-Bahn umsteigen.

