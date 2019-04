18. Bezirk: „Kunst.Fest.Währing 2019“ startet Freitag

Wien (OTS/RK) - Mit einem unterhaltsamen Programm am Kutschkermarkt (18., Kutschkergasse) beginnt am Freitag, 3. Mai, um 17.00 Uhr, das „3. Kunst.Fest.Währing“. An vier Wochenenden im Mai reichen die interessanten Präsentationen von Musik, Literatur, Theater und Performance bis hin zur bildenden Kunst. Rund 100 Währinger Kunstschaffende aus mannigfaltigen Sparten nehmen am heurigen Festival des Vereines „art18 - vernetzte kunst währing“ teil. Der Eintritt zur Auftaktveranstaltung ist frei. Eröffnet wird die Kultur-Aktion durch die Bezirksvorsteherin des 18. Bezirks, Silvia Nossek. Die 4 Mitglieder der Band „Wladigeroff Brothers De Luxe“ (BG/AT) machen temperamentvoll Musik. Laut Angaben der Organisatoren zeigt die Universal-Artistin Martha Labil an dem Nachmittag eine „außergewöhnliche künstlerische Darbietung“.

„artwalk18“ am 4.5./5.5., Info: 0680/13 11 289, www.art18.at

Am Projekt „artwalk18“ am Samstag, 4. Mai, von 14.00 bis 20.00 Uhr, sowie am Sonntag, 5. Mai, von 14.00 bis 19.00 Uhr, wirken zirka 90 Kreative an über 40 Standorten im 18. Bezirk mit und warten mit einem kunstvollen Potpourri (Malerei, Foto, Grafik, Schmuck, Mode, Bildhauerei, u.a.) auf. Überall ist der Zutritt gratis. Telefonische Auskünfte: 0680/13 11 289 („art18“-Obfrau Monika Höflinger). Fragen an das „art18“-Team via E-Mail: art18@art18.at. Umfassende Programm-Beschreibung im Internet: www.art18.at.

Vervollständigt wird das „Kunst.Fest.Währing 2019“ durch die kulturellen Aktivitäten „Theater.Fest.Währing“ (11./12. Mai), „Literatur.Fest.Währing“ (18./19. Mai) und „Musik.Fest.Währing“ (25./26. Mai). Der Bezirk fördert die Festivität. Alle Details zu den „Vier kunstintensiven Mai-Wochenenden“ sind im Internet nachlesbar: www.kunstfestwaehring.at.

Allgemeine Informationen:

Kutschkermarkt: www.wien.gv.at/freizeit/einkaufen/maerkte/

Musiker „Wladigeroff Brothers“: www.wladigeroff.com/

Universalartistin Martha Labil: www.marthalabil.com

Kultur im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

