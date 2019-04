VPNÖ-Ebner zum beginnenden Europawahlkampf: Sorgen wir für einen fairen Wettbewerb der besten Ideen und Köpfe

An- und Untergriffe dürfen Miteinander nicht gefährden, kein Dirty-Campaigning

St. Pölten (OTS) - „NÖ macht vor, was sich die Bürgerinnen und Bürger von der Politik zu Recht erwarten: Aus einem Gegeneinander der politischen Parteien wurde ein Miteinander für unser Land. Kein Gesetzesbeschluss im NÖ Landtag wurde alleine gefällt, 99 Prozent aller NÖ Regierungsbeschlüsse erfolgten einstimmig. Klar ist: Jede Partei hat ihre Positionen und Ideen aber nur die besten sind für NÖ gut genug. Es herrscht parteiübergreifender Konsens, gerade wenn es um die wichtigsten Anliegen unserer Landsleute geht. Gemeinsam haben wir – über Parteigrenzen hinweg – unser Beschäftigungspakt geschnürt, unsere Gesundheitsversorgung für die Zukunft aufgestellt oder eine Hochschulstrategie erarbeitet“, betont VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

„Gerade jetzt, am Beginn des Europawahlkampfes, müssen wir gemeinsam für einen fairen und sachlichen Wettbewerb der besten Ideen und Köpfe sorgen. Wir müssen dafür eintreten, dass der Europawahlkampf ohne An-und Untergriffe in Niederösterreich von statten geht. Es darf nicht passieren, dass das Miteinander im Land gefährdet wird“, so Ebner.

„Ich appelliere deshalb an alle Parteien Dirty-Campaigning zu unterlassen. Bereits bei der Nationalratswahl haben wir erlebt, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher solche Methoden sofort erkennen. Das jüngste Beispiel von überklebten Wahlplakaten ist mehr als durchschaubar, zumal der Kleber plump von einem Verteilmaterial abfotografiert wurde. Dass es ein einschlägig bekannter SPÖ Mitarbeiter war, der diese angebliche Überklebeaktion auf Twitter postete legt ja bereits eine deutliche Spur. Wir als Volkspartei NÖ werden wie bisher jeden Fall von Dirty-Campagning aufzeigen, veröffentlichen und klarstellen. Die Landsleute lehnen zu Recht Dirty-Campaigning ab, sie wollen einen Wettbewerb der besten Ideen und fleißigsten Persönlichkeiten, niemand wird dafür gewählt, wenn er tief in Dreck greift“, erklärt der Landesgeschäftsführer.

