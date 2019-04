Aptamil feiert 50-jähriges Jubiläum in Österreich

Innovationskraft dank Muttermilchforschung

Wien / Puch bei Hallein (OTS) - 1969 in Österreich gelauncht, trägt Aptamil bereits seit 50 Jahren dazu bei, Säuglingen, die nicht gestillt werden, einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Basierend auf über 40 Jahren Muttermilchforschung hat der heimische Marktführer im Bereich Säuglings- und Kleinkindmilchen* zum Jubiläum nun auch die Rezeptur seiner Premium-Linie Aptamil Profutura™ weiterentwickelt und die Verpackung für eine praktischere Handhabung neu designed.



Aptamil - eine Marke von Milupa - wurde 1969 als erste Säuglingsnahrung mit einer an die Muttermilch angepassten Eiweißzusammensetzung in Österreich eingeführt. Mit dem Ziel, nicht gestillten Säuglingen eine hochwertige Ernährung anzubieten, gibt es seit über 40 Jahren eine eigene Forschung, die seit 2013 im Danone Nutricia Muttermilchforschungszentrum in Utrecht angesiedelt ist. „Muttermilch ist ein Wunderwerk der Natur und bietet dem Baby alles, was es für einen optimalen Start ins Leben braucht. Mit unserer Forschung versuchen wir den Geheimnissen der Muttermilch auf die Spur zu kommen. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse fließen laufend in die Weiterentwicklung unserer Produkte ein.“, so Christopher Mayr, Geschäftsführer Milupa Österreich.



Als erste Säuglingsnahrung überhaupt hat Aptamil bereits seit 1992 langkettige mehrfach ungesättigte Fettsäuren (LCPs) beigesetzt. Einen weiteren Meilenstein setzte 2002 die Entwicklung der patentierten Ballaststoffmischung GOS/FOS (Galacto-/Fructo-Oligosaccharide). Auf Basis der wissenschaftlichen Expertise wurde 2018 ein weiterer Meilenstein gesetzt mit der Einführung von Aptamil Pronutra-ADVANCE® sowie Aptamil HA mit SYNEO™. Heute ist Aptamil in Österreich Marktführer im Bereich der Säuglings- und Kleinkindmilchen*.



Aptamil Profutura mit neuer Rezeptur



Im Jubiläumsjahr 2019 bringt Aptamil eine neue Generation wissenschaftlich basierter Premium-Säuglingsnahrung auf den Markt: Aptamil Profutura™ ist ab April 2019 mit weiterentwickelter Rezeptur und neuer praktischer Verpackung im Handel zu finden. Basierend auf den neuesten Erkenntnissen aus mehr als 40 Jahren Muttermilchforschung, vereint Profutura die patentierte Ballaststoffmischung GOS/FOS mit einem Herstellungsprozess, bei dem Milchsäurebakterien einen Teil der Milch verstoffwechseln. Mit den Vitaminen A, C und D tragen die Nahrungen zudem auf natürliche Weise zu einem gesunden Immunsystem bei. Außerdem weist die Rezeptur den höchsten Gehalt an LCPs** (langkettige mehrfach ungesättigte Fettsäuren) unter allen Folge- und Kindermilchen Österreichs auf. Verbessert wurde auch die Verpackung: Diese wurde für eine praktischere Handhabung speziell so designed, dass das Zubereiten eines Fläschchens auch mit nur einer Hand möglich ist.

* Nielsen, YTD KW52/2018

** pro 100ml trinkfertiger Nahrung; Stand 03/2019

