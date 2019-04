LVMH Blockchain leitet neues Zeitalter für authentischen Luxus ein

Mailand (ots/PRNewswire) - Laut eines neuen Berichts von Certilogo wird es dank LVMH und der Blockchain-Technologie im Luxussegment bald ganz normal sein, schnell und unkompliziert eine Bestätigung der Echtheit eines Produkts zu erhalten.

Making Blockchain Real: LVMH and the Future of Authentic Luxury (Die Blockchain real werden lassen: LVMH und die Zukunft von authentischem Luxus) erforscht das kulturelle und kommerzielle Potenzial der Blockchain-Technologie für die Produktauthentifizierung und Versorgungskettentransparenz, zwei immer wichtiger werdenden Prioritäten für Luxusverbraucher im digitalen Zeitalter.

Coindesk berichtet, dass das Projekt von LVMH im Mai oder Juni für Louis Vuitton und Parfums Christian Dior gestartet wird. Damit ist LVMH das erste renommierte globale Unternehmen im Luxussegment, das die Blockchain-Technologie in großem Maßstab für die Nachverfolgung und Authentifizierung von Produkten einsetzt.

"Wenn ein Marktführer mit der Reichweite und dem Ansehen von LVMH entscheidet, dass die Produktauthentifizierung ein Muss für Luxuskunden ist, sollten alle Marken des Luxus- und Premiumsegments achtgeben", so Michele Casucci, Gründer und CEO von Certilogo.

Certilogo, das für mehr als 80 globale Marken Authentifizierungsdienste anbietet, ist bereit, die Blockchain real werden zu lassen und die einzigartigen Stärken und Schwächen der Blockchain-Technologie als Plattform zu entdecken, um Vertrauen aufzubauen, in den Dialog mit kritischen globalen Kunden zu treten und dem Luxuseinkaufserlebnis neuen Wert zu geben.

"Die Blockchain ist eine der spannendsten Technologien unserer Generation, mit der wir Kunden zeigen können, woher ein Produkt stammt, wer es hergestellt hat, welche Materialien verwendet wurden und ob es echt ist", sagte Casucci. "Es gibt jedoch auch einige Grenzen, die genannt werden sollten."

Der Bericht listet 7 Entwicklungen auf, die beim LVMH-Rollout und der Übernahme durch Markenunternehmen beachtet werden sollten. "Es ist der Beginn eines neuen Zeitalters für authentischen Luxus, und das sind gute Nachrichten für jedermann", sagte Casucci abschließend. "Wir freuen uns, weitere Einzelheiten von LVMH zu erfahren, sobald diese bekannt gegeben werden."

Hier finden Sie den Bericht zum Herunterladen.

INFORMATIONEN ZU CERTILOGO

Certilogo ist der Marktführer für digitale Produktauthentifizierung und Kundendialog in der Mode- und Luxusbranche. Kunden aus mehr als 200 Ländern sprechen dem Unternehmen Vertrauen aus, indem sie ein Produkt alle 13 Sekunden authentifizieren. Produkte, die mit eindeutigen Kennungen in UHF- RFID-, NFC-, QR- und alphanumerischen Formaten markiert sind, werden beicertilogo.com mithilfe von künstlicher Intelligenz auf Echtheit geprüft. Fälschungen und Klone werde sofort entlarvt, sodass treue Markenkunden geschützt und die Datenintegrität für Produkte, die in privaten Datenbanken und in der Blockchain nachverfolgt werden, gewährleistet ist. Das Unternehmen war 2018 Gewinner des AI Achievement Awards in der Kategorie "Beste Vewendung von künstlicher Intelligenz in der Modebranche".

Rückfragen & Kontakt:

press @ certilogo.com