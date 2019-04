Erfolgreiche Fahndung nach einem abgängigen 7-jährigen Buben

Wien (OTS) - Datum: 28.04.2019

Uhrzeit: 17:00 – 20:30 Uhr

Adresse: 11., Bereich Kaiser-Ebersdorfer Straße

Gegen 17:00 Uhr kam eine 38-jährige Frau in die Polizeiinspektion Singergasse und gab an, dass sie ihren 7-jährigen Sohn am Nachhauseweg aus den Augen verloren hätte. Unverzüglich wurde über die Landesleitzentrale Wien eine Fahndung nach dem Buben eingeleitet. Daran beteiligt waren Beamte aus den Stadtpolizeikommanden Landstraße und Simmering, die Polizeidiensthundeeinheit, der Polizeihubschrauber und Kräfte der Landesverkehrsabteilung Wien. Eine aufmerksame Hausbesorgerin konnte schließlich, nachdem sie den 7-Jährigen im Hof einer Wohnhausanlage gesehen hatte, den Beamten den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort geben. Die Polizisten konnten den Buben unverletzt zurück zu seiner Mutter in die Polizeiinspektion bringen.

