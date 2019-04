Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

101 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 28. April 2019

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben jeweils ein Motorrad-Lenker, ein Traktor-Lenker und ein Lenker eines Spiel- und Sportgerätes bei Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Unfall kam es am 24. April 2019 im Bezirk Baden, Niederösterreich, bei dem ein achtjähriger Verkehrsteilnehmer getötet wurde. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker bog trotz Abbiegeverbot nach links in eine Parkplatzzufahrt ab und übersah den auf den Gehsteig fahrenden Microscooter-Lenker. Das Fahrzeug erfasste und überrollte den Jungen. Er erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus geflogen. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und Betreuung verstarb das Kind später an seinen Verletzungen. Am Wochenende verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und einer in Oberösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, und in einem Fall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei der tödlichen Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsbürger.

Vom 1. Jänner bis 28. April 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 101 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 108 und 2017 96.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Christoph Pölzl, BA BSc

Pressesprecher des Ministeriums

+43 (0) 1-531 26 - 2040

christoph.poelzl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-1-90600-88503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at