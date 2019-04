Frühlingsprogramm auf Schloss Hof

Maibaumfest, Muttertag, Musketierspiele und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Auch nach dem Ostermarkt bietet Schloss Hof im Frühling ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm für die ganze Familie. Den Auftakt macht am Mittwoch, 1. Mai, das traditionelle Maibaumfest samt Tierumzug: Auf die Gäste warten dabei ab 14 Uhr eine Parade der tierischen Bewohner des Gutshofes und ab 15 Uhr Live-Musik, Tanzeinlagen verschiedener Volkstanzgruppen und kulinarische Schmankerln rund um den Maibaum. Am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Mai, lädt Schloss Hof dann jeweils von 10 bis 18 Uhr zum „GenussFest“, bei dem in Kooperation mit der „Genuss Region Österreich“ rund 50 Genuss-Regionen vom Kleinwalsertal bis ins Südburgenland und vom Mühlviertel bis ins Kärntner Jauntal ihre Spezialitäten zur Verkostung bringen.

Sonntag, der 12. Mai, steht auf Schloss Hof ganz im Zeichen der Mütter: Nach dem um 11 Uhr beginnenden Muttertagskonzert der Philharmonie Marchfeld unter dem Motto „Lustiges & Unterhaltsames aus Wiener Musik, Volksmusik, Jazz & Pop“ wartet ein Muttertagsbrunch oder ein Jazz-Picknick im Barockgarten. Den kleinen Besuchern bietet die Kinder- und Familienwelt von 13 bis 17 Uhr u. a. die Möglichkeit, Mürbteigkekse in Herzchenform zu backen und Muttertagsgeschenke zu basteln.

Von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, wird Schloss Hof jeweils von 10 bis 18 Uhr mit den „Gartentagen“ samt Fachvorträgen, Workshops, einer Pflanzentauschbörse, einer Blumenschau sowie einem vielfältigen Produktangebot rund um Garten, Balkon und Terrasse zum Anlaufpunkt für alle Pflanzenliebhaber und Hobbygärtner. Außerdem wird die Vollendung des siebenterrassigen Barockgartens gefeiert. Nach der Wiederherstellung der siebten Gartenterrasse zeigt sich dieser nun inklusive Labyrinth und Irrgarten mit Aussichtsplattform in voller Pracht.

Am Sonntag, 9., und Montag, 10. Juni, verwandelt der Verband Bio Austria Niederösterreich und Wien den barocken Gutshof jeweils von 10 bis 18 Uhr in ein großes Bio-Dorf mit zahlreichen Marktständen und einem Rahmenprogramm, das u. a. ein Schaukochen von Gerichten aus biologischen Zutaten beinhaltet. Getreu dem Motto „Einer für alle – alle für einen“ werden die Gäste schließlich bei den „Musketierspielen“ von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. Juni, in das Zeitalter Prinz Eugens zurückversetzt, wenn ein Reiterfest jeweils ab 15 Uhr Reitkunst in Vollendung mit Kampfszenen und Kostümen kombiniert.

Nähere Informationen auf Schloss Hof unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

