Shop-in-Shop-Kooperation: C&A und ONLY starten Zusammenarbeit

Wien (OTS) - C&A und die BESTSELLER - Gruppe starten eine Kooperation mit der Marke ONLY in ausgewählten Stores in Österreich und Osteuropa: Ab sofort werden ausgewählte Highlights aus der aktuellen ONLY-Kollektion in zehn C&A Filialen auf je 40m2 großen Shop-in-Shop- Flächen präsentiert.

Die Marke ONLY des international tätigen Modeunternehmens BESTSELLER steht für junge Mode, die ihre Fans ohne großen Aufwand einfach gut aussehen lässt. Die vielseitigen Kollektionen, meist mit Denim als kreativem Leitmotiv, begeistern Fashionistas auf der ganzen Welt. „Wir befinden uns in einer spannenden Zeit, in der alte Paradigmen in der Fashion-Branche durch neue, innovative Ansätze abgelöst werden. Dazu gehören auch neue Arten der Vermarktung und strategische Partnerschaften. BESTSELLER ist ein dynamisches, innovatives Unternehmen, welches sich mit seinen Brands auf allen Kanälen an sich verändernde Marktverhältnisse und kundenfokussierte Trends anpasst. C&A ist ein sehr interessanter Kooperationspartner mit einer attraktiven Kundenfrequenz, die für uns eine neue Möglichkeit bietet weitere ONLY Kundinnen zu begeistern“, zeigt sich Alexander Korosec, Regional Director bei BESTSELLER, von der Zusammenarbeit mit C&A erfreut.

Derzeit wird die Produktpalette in insgesamt zehn speziell ausgewählten C&A-Filialen, zwei in Österreich, vier in Tschechien und vier in Polen, auf je 40 m2 großen Shop-in-Shop Flächen angeboten. Die gezeigten Kollektionen und auch das frische Shop-in-Shop-Design sollen Kundinnen in neuer Umgebung an die gewohnte ONLY-Welt erinnern und inspirieren.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen von BESTSELLER und unsere Kundinnen sind von den neuen ONLY-Flächen bereits durchwegs begeistert. Dass wir dieses Projekt mit einer internationalen Top-Marke wie ONLY erstmalig in Österreich und Osteuropa umsetzen können, macht uns hier in der Wiener Zentrale natürlich besonders stolz und wir sehen mit dieser attraktiven Produktpalette eine sehr gute Ergänzung zu unserem bestehenden Sortiment“, so Norbert W. Scheele, als Director of Country C&A Austria & CEE, bei C&A für Österreich und die Regionen Mittel-, Ost- und Südosteuropa verantwortlich.

C&A Filialen mit Shop-in-Shop von ONLY

C&A Wien Neubau, Mariahilfer Straße 96, 1070 Wien

C&A Dornbirn, Schulgasse 22, 6850 Dornbirn





Über C&A Europa

Mit rund 1.500 Filialen in 18 europäischen Ländern und rund 31.000 Mitarbeitern ist C&A eines der führenden Modehandelsunternehmen Europas. C&A begrüßt jeden Tag mehr als zwei Millionen Besucher in seinen europäischen Filialen und bietet Mode in guter Qualität zu günstigen Preisen für die ganze Familie. Zusätzlich zu den europäischen Filialen ist C&A auch in Brasilien, Mexiko und China präsent.

Weitere Informationen auf www.c-a.com

Über BESTSELLER

One World, One Philosophy, One Family – das ist BESTSELLER. Als familiengeführtes internationales Modeunternehmen, gegründet 1975 in Dänemark, beschäftigt BESTSELLER mehr als 15.000 Menschen weltweit. Das Unternehmen vertreibt mehr als 20 individuelle Modemarken im Bereich Bekleidung und Accessoires für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Die Produkte sind online, sowie in rund 2.700 Monobrand-Stores, und bei über 15.000 Multiband-Partnern in Europa, dem Nahen Osten, Nordamerika, Lateinamerika, Australien und Indien erhältlich. Darüber hinaus gibt es die BESTSELLER Fashion Group China, ein unabhängiges Unternehmen, das eigene Kollektionen für mehr als 7.000 Geschäfte in China entwirft.

Weitere Informationen auf https://about.bestseller.com/



