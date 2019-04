Wohnbaustadträtin Gaal: Neuer Standort für MieterHilfe bei Gasometer

Alles an einem Ort – Wohnkompetenzzentrum Guglgasse komplett

Wien (OTS) - Mit dem Umzug der MieterHilfe in die Guglgasse 7-9 im 3. Bezirk ist das Wohnkompetenzzentrum der Stadt Wien komplett. Zentrale Einrichtungen wie Wiener Wohnen, Wohnservice Wien mit Wohnberatung Wien und wohnpartner und MieterHilfe sind nun alle kundInnenfreundlich am Standort nahe der U3 Station „Gasometer“ zu finden.

Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal eröffnete am 29. April 2019 gemeinsam mit Wohnservice Wien Bereichsleiterin Isabella Jandl und dem Leiter der MieterHilfe Christian Bartok feierlich den neuen Standort beim Wiener Gasometer. *****

„Es freut mich sehr, dass wir den Wienerinnen und Wienern alle Informationen rund ums Wohnen nun an einem Standort bieten können. Wenn es um überteuerte Mieten oder Spekulation auf dem Rücken von Bewohnerinnen und Bewohnern geht, ist die Mieterhilfe stets kompetent zur Stelle - und das als kostenloses Service der Stadt. In keiner anderen Metropole werden so umfassende Beratungsleistungen im Bereich des Wohnens geboten wie in Wien. Der moderne Service-Standort in der Guglgasse bringt das sichtbar und praktisch für alle Besucherinnen und Besucher zu Ausdruck“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Zwtl: Alle Informationen rund ums Wohnen an einem Standort

„Wohnservice Wien bietet eine Reihe von Dienstleistungen rund ums Wohnen. Ich sehe unser Unternehmen als Rundum-Service-Einrichtung für alle, die in Wien wohnen. Die MieterHilfe war schon vorher ein unverzichtbarer Teil von uns deshalb freue ich mich, dass nicht nur die Wienerinnen und Wiener, sondern auch wir innerhalb des Unternehmens durch die örtliche Nähe ‚kurze Wege‘ gehen können“, freut sich Wohnservice Wien Bereichsleiterin Isabella Jandl über die Zusammenführung ihrer Abteilungen.

Zwtl.: Rund 68.000 Auskünfte und Beratungen pro Jahr

Die Anfänge der MieterHilfe gehen auf das ‚MieterHilfe Telefon‘ zurück, das als telefonische Beschwerde – und Anlaufstelle für alle WienerInnen eingerichtet wurde. Im Jahr 2011 wurden erstmals kostenlose persönliche Beratungen angeboten. Seither gilt die MieterHilfe als die Kompetenzstelle für MieterInnenschutz und MieterInnenberatung. Der Leistungskatalog der MieterHilfe umfasst darüber hinaus alle Fragen rund ums Wohn- und Mietrecht, Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht (geförderte Wohnungen) und Wohnungseigentumsrecht. Das steigende Interesse an kostenloser, kompetenter und fachkundiger Auskunft schlägt sich in den aktuellen Beratungszahlen nieder: rund 68.000 KundInnenkontakte zählt die MieterHilfe pro Jahr – ob persönlich, telefonisch oder schriftlich.

„Wir freuen uns hier ab sofort beim Gasometer alle Wienerinnen und Wienern bei mietrechtlichen Fragen unterstützen zu können. Täglich erreichen uns schon jetzt mehr als 150 telefonische und persönliche Anfragen zu den unterschiedlichsten Themen rund ums Mietrecht. Mein erfahrenes Team aus Wohnrechtsexpertinnen und -experten wird den Wiener Mieterinnen und Mietern auch in Zukunft als kompetenter, verlässlicher Partner in Fragen rund ums Wohnen zur Seite stehen“, so der Leiter der MieterHilfe Christian Bartok.

Zwtl.: Vernetzung und Information

Die ExpertInnen der MieterHilfe arbeiten eng und vernetzt mit anderen Einrichtungen im Bereich des MieterInnenschutzes zusammen. Darüber hinaus entwickelte die MieterHilfe wertvolle Online-Tools und Apps für den Mietalltag, wie den Betriebskostenrechner, den Mietenrechner, den Ablöserechner, die neue Lagezuschlagskarte oder den Schimmel-Check. Auf der Website www.mieterhilfe.at finden Interessierte unter anderem nicht nur Mustermietverträge, sondern auch eine umfassende Sammlung von Fallbeispielen. (Schluss) wsw/da





MieterHilfe – Ihr Recht als MieterIn

1030 Wien, Guglgasse 7-9/EG

Tel.: 01/4000-25900

E-Mail: office@mieterhilfe.at

Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr

www.mieterhilfe.at

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Zwander

Mediensprecher StRin Kathrin Gaal

Tel.: 01/4000-98057

E-Mail: wolfgang.zwander @ extern.wien.gv.at



Eva Niedermair

Öffentlichkeitsarbeit Wohnservice Wien

Tel.: 01/24503-25832

E-Mail: eva.niedermair @ wohnservice-wien.at