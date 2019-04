Drei Business schenkt Geschäftskunden die Grundgebühr bis Jahresende.

- Jetzt Business Tarif anmelden und bis Dezember keine Grundgebühr zahlen.

- Gratis Rufnummernmitnahme und kein Aktivierungsentgelt.

- In Kombination mit Top-Handys ab 0 Euro.

- Neu: Der Vorteilsrechner auf drei.at/business.



Drei baut seinen Businessfokus weiter aus und startet am 1. Mai 2019 mit einem neuen Angebot für Österreichs Unternehmer. Businesskunden, die im Mai und Juni einen Business Select Tarif neu anmelden, zahlen bis Jahresende keine Grundgebühr. Auch im Business Flex Tarif wird die Grundgebühr für den Basistarif bis Jahresende gutgeschrieben. Der Wechsel zu Drei Business zahlt sich jetzt besonders aus. Denn neben der gratis Rufnummernmitnahme und der kostenlosen Aktivierung, sparen sich Business Neukunden bis zu 552 € pro SIM-Karte.[1] Dazu gibt es Top-Handys wie das Huawei P30 Lite oder das Samsung Galaxy S9 ab 0 Euro.



Alle Vorteile der Drei Business Tarife.



Mit den Business Select Tarifen von Drei sind Unternehmer perfekt für den Geschäftsalltag gerüstet. Sie surfen mit maximaler LTE-Geschwindigkeit und haben neben unlimitierten Minuten österreichweit und in der EU, Einheiten für Gespräche ins Ausland inkludiert. Ein guter Begleiter auf Reisen ist das FeelLikeHome-Paket, denn damit nutzen Business Kunden ihre Minuten, SMS und Daten zusätzlich in der Schweiz, Türkei und den USA. Um die Wahl des Tarifes zu vereinfachen und die maximale Kostenersparnis auszurechnen, bietet Drei nun exklusiv auf drei.at/business einen Vorteilsrechner an.

Kombivorteil: Gratis Internet bei zwei Handyverträgen.



Zusätzlich zu den aktuellen Angeboten ist auch der Drei Kombivorteil weiterhin verfügbar. Das bedeutet bei Anmeldung von zwei Business Select Tarifen gibt es den Datenvertrag „StartNet“ kostenlos dazu. Auch andere Internettarife von Drei, mobil oder Festnetz, kosten für Unternehmer mit zwei Handyverträgen monatlich 14 Euro weniger. Und selbst bei nur einem Handyvertrag gibt es das Internet fürs Büro günstiger.

Die neuen Drei Business Angebote sind in allen Shops, Business Centern und auf www.drei.at/business einlösbar. Mehr auf www.drei.at/business.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 427 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben bis hin zu M2M/IoT-, Netzwerk- und IT-Services für Unternehmen. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes.

[1] 18,33€ Servicepauschale/Jahr, exkl. USt. Bei Neuanmeldung im Mai oder Juni 2019 zu den Business Select Tarifen mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer.

