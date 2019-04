Einladung Pressekonferenz Hilfswerk Österreich, 3. Mai 2019: "Der große Demenz-Irrtum"

Was Demenzkranke und deren Angehörige keinesfalls brauchen und was stattdessen dringend von Nöten ist.

Wien (OTS) - Als führender Träger in der Pflege und Betreuung älterer und chronisch kranker Menschen warnt das Hilfswerk Österreich vor Sackgassen im gesellschaftlichen und politischen Umgang mit Demenz und fordert dringend notwendige Maßnahmen statt gut gemeinter „Folklore“ ein.

Jede/r vierte Bürger/in über 80 Jahre und fast jede/r zweite über 90 Jahre lebt mit der Diagnose Demenz. Sie betrifft nicht nur die erkrankten Personen, sondern in ganz besonderer Weise auch deren persönliche Umgebung: Familie, Angehörige und Pflegende. Trotz der massiven Betroffenheit schwankt der gesellschaftliche Umgang mit Demenz zwischen Verdrängung und Tabuisierung auf der einen Seite sowie der Schaffung isolierter Vorzeigemodelle ohne Flächenwirkung und gut gemeinten, aber wenig wirksamen Belobigungen der Angehörigen auf der anderen Seite. Beides hilft uns nicht weiter.

Was aber muss tatsächlich geschehen? Welche Konsequenzen sind im täglichen Umgang mit demenziellen Erkrankungen gefordert? Woran verzweifeln Betroffene und Angehörige in der Praxis? Welche Angebote brauchen sie? Warum ist das österreichische Pflegegeldsystem dringend neu auszurichten – nicht nur, aber auch in Anbetracht der Demenz? Wie steht es mit der Umsetzung der „Österreichischen Demenzstrategie“? Und was muss der „Masterplan Pflege“ für Demenzkranke und deren Angehörige leisten?

Mit diesen Fragen wird sich das Hilfswerk Österreich im Rahmen der Pressekonferenz auseinandersetzen, Befunde aus der Praxis sowie Vorschläge und Forderungen präsentieren. Außerdem stellt das Hilfswerk sein reichhaltiges Serviceangebot für Betroffene, Angehörige und Interessierte vor, das von umfassender Beratung über Broschüren und ein Webportal bis hin zu entsprechenden Dienstleistungen und Unterstützungsangeboten reicht.

PRESSEKONFERENZ

Zeit: Freitag, 3. Mai 2019, 10:30 Uhr

Ort: Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien

Ihr/e Gesprächspartner/innen:

Raphael Schönborn, MA, Demenz-Experte, diplomierter psychischer Gesundheits- und Krankenpfleger, www.raphael-schoenborn.at

MEP Dr. Othmar Karas, Präsident Hilfswerk Österreich, Abg. z. Europäischen Parlament

Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich

Mag. Sabine Maunz, Fachliche Leitung Pflege und Betreuung, Hilfswerk Österreich

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns über Ihr Interesse! Ihre Anmeldung erbitten wir unter presse @ hilfswerk.at.

Pressekonferenz Hilfswerk Österreich: "Der große Demenz-Irrtum"

Datum: 03.05.2019, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Café Museum

Operngasse 7, 1010 Wien, Österreich

Url: http://presse.hilfswerk.at/faktencheck-pflege

