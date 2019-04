Ein Wochenende im Zeichen der Kunst - Galerientage Graz 2019

aktuelle kunst in graz 03.-05.Mai 2019

Graz/Wien (OTS) - Die Grazer Galerietage widmen sich von 03. – 05. Mai 2019 der zeitgenössischen Bildenden Kunst

32 Programmpunkte an 25 Ausstellungsorten an einem Wochenende!

Vielfalt ist Programm bei den Grazer Galerientagen 2019. Beginnend mit einer "langen Nacht", mit Öffnungszeiten bis 22 Uhr, präsentieren sich 25 Galerien, Kunstinstitutionen und -initiativen in einem dreitägigen Ausstellungsparcours.



Das umfangreiche Programm wird wieder begleitet von geführten Rundgängen. In diesem Jahr mit Alexandra Grausam (Leiterin des Kunstverein "das weiße haus", Wien), Florian Waldvogel (Autor und Kurator, Hamburg), Genoveva Rückert-Sommerauer (Kuratorin am OK im OÖ Kulturquartier, Linz) und Markus Waitschacher (Kurator und Kunstvermittler, Graz).

Die Eröffnung findet am Freitag, 03.05.2019 um 18.00 Uhr bei Camera Austria, Lendkai 1, 8020 Graz statt.

Das große Eröffnungsfest beginnt ab 22.00 im Innenhof des Palais Trauttmansdorf, Bürgergasse 5, 8010 Graz – mit visueller und musikalischer Umrahmung von OchoReSotto.

Erstmals fährt der Gratis Shuttle-Bus WIEN-GRAZ-WIEN am Samstag!

Abfahrt in Wien: Samstag 04.05.2019, 08.00 Uhr / Rückfahrt von Graz: Samstag 04.05.2019, 20.00 Uhr

Infos und Anmeldungen unter: info @ galerientage-graz.at

Alle Termine und Informationen zu den Galerientagen 2019 sind unter: www.galerientage-graz.at zu finden.

Rückfragen & Kontakt:

Tanja Gassler ARGE aktuelle kunst in graz

info @ galerientage-graz.at / www.galerientage-graz.at

Text und Bildmaterial unter:

http://2019.galerientage-graz.at/pressematerial-2019/