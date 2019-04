Danke an die burgenländischen Unternehmer

1.700 neue Arbeitsplätze

Eisenstadt (OTS) - Unternehmer sind ein kleiner Teil der Bevölkerung, leisten aber Großes für die Gesellschaft in dem sie allein im Burgenland rund 70.000 Arbeitsplätze, das sind um ca. 1.700 mehr als 2017, sichern!

Die Arbeitslosigkeit im Burgenland sinkt. Der Dank dafür gilt den rund 19.000 burgenländischen Unternehmern. Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth: „Wir Unternehmer machen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung aus, tragen aber eine große Verantwortung. Nicht nur für die Mitarbeiter im Betrieb und unsere Familien, sondern auch für die Gesellschaft. 19.000 burgenländische Unternehmer sind es, die mit ihrem tagtäglichen Einsatz für Arbeit, Einkommen, Kaufkraft und Steuern, kurz - Wohlstand und Sicherheit für die Menschen in diesem Land - sorgen.“ Im Jahr 2018 waren im Burgenland rund 1700 Menschen mehr beschäftigt als im Jahr davor, Nemeth: „Facharbeiter werden mehr gesucht als je zuvor. Das merkt man auch an den Branchen in denen es besonders starke Zuwächse gab, wie etwa in allen metallverarbeitenden Bereichen, am Bau, in der Elektrobranche, aber auch im Handel und Gastronomie.“

Angesichts dieser positiven Entwicklung wünscht sich Nemeth mehr Wertschätzung für Burgenlands Unternehmerinnen und Unternehmer: „Das wird oft vergessen, wenn Erfolge gefeiert werden.“

