ARBÖ: Sperre des Tunnels Rannersdorf nach LKW-Brand

Wien (OTS) - Wien (OTS)- Heute morgen gegen halb fünf Uhr ging am Einfahrtsportal des Tunnels Rannersdorf, in Fahrtrichtung Vösendorf aus noch bisher ungeklärten Umständen ein LKW in Flammen auf. Nach sofortiger Sperre des Tunnels konnte der Brand von den Einsatzkräften jedoch rasch gelöscht werden. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die frühen Vormittagsstunden an. Gegen sechs Uhr früh reichte der Rückstau circa 4 Kilometer bis zur Ausfahrt Fischamend zurück. Der Zeitverlust betrug rund 50 Minuten. Ausweichen war nur über das Stadtgebiet Schwechat möglich, auch hier kam es rasch zu Überlastungen.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at