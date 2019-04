Brunner: FPÖ zeigt, dass extrem rechte Politik immer mit widerlichstem Sexismus verbunden ist

Erwarte, dass ÖVP endlich Konsequenzen zieht – tägliche „Einzelfälle“ sind unerträglich

Wien (OTS/SK) - „Und wieder sehen wir, dass extrem rechte Politik immer auch mit widerlichstem Sexismus verbunden ist“, sagte SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner auf das bekannt gewordene Posting eines FPÖ-Funktionärs, in dem er unsere SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner massiv und untergriffig beschimpft. ****

„Diese täglichen sogenannten ‚Einzelfälle‘ der FPÖ sind einfach unerträglich. Egal ob es um rechtsextreme Gedichte oder unerträglichen Sexismus geht, die FPÖ und ihre FunktionärInnen zeigen jeden Tag, dass sie in der Bundesregierung nichts zu suchen haben“, so Brunner weiter. Und es zeige sich, dass das alles unter Klarnamen passiere, also Hass im Netz von FPÖ-FunktionärInnen nicht verborgen sondern öffentlich zelebriert werde.

„Ich erwarte mir von der ÖVP unter Sebastian Kurz, dass er endlich Konsequenzen zieht. Und von der Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß muss es mehr als deutliche Worte geben, dass so ein Verhalten einer Politikerinnenkollegin gegenüber einfach inakzeptabel ist“, sagte Andrea Brunner abschließend. (Schluss) lp

