Drehstart für beliebte ORF/ZDF-Serie „Lena Lorenz“

Zwei neue Folgen mit Neo-Hebamme Judith Hoersch

Wien (OTS) - Eine Hochzeit und neue Herausforderungen für Hebamme Lena: Im Berchtesgadener Land haben die Dreharbeiten für zwei neue 90-minütige Folgen der beliebten ORF/ZDF-Serie „Lena Lorenz“ begonnen. Neben Judith Hoersch in der Titelrolle stehen in durchgehenden Rollen Eva Mattes, Raban Bieling, Liane Forestieri, Jens Atzorn, Fred Stillkrauth, Michael Roll und andere seit wenigen Tagen vor der Kamera. Austro-Mime David Miesmer wird in einer Episodenrolle zu sehen sein. Regie führt Ismail Sahin nach den Drehbüchern von Jessica Schellack und Kerstin Oesterlin sowie Stefani Straka. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 26. Juni 2019. Die ersten neuen Folgen mit Judith Hoersch als „Lena Lorenz“ stehen voraussichtlich ab Herbst 2019 auf dem Programm von ORF 2.

Mehr zu den Inhalten:

„Alles außer gewöhnlich“ (AT)

Die Musiker DJane Catha (Victoria Schulz) und ihr Lebensgefährte Sascha (Manuel Mairhofer) freuen sich auf die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes und auf ihre anschließend geplante Deutschlandtour. Sie lassen es sich auch nicht nehmen, auf der Hochzeitsparty von Lena (Judith Hoersch) und Quirin (Jens Atzorn) aufzulegen. Schon am darauffolgenden Tag melden sich bei Catha die Wehen und Lena betreut eine unkomplizierte Geburt. Dann stellt sich heraus, dass der kleine Sam das Down-Syndrom hat. Catha und Sascha wollen für ihr Kind da sein – doch platzt damit der Traum einer Musikkarriere?

„Sternenkind“ (AT)

Lucie und Marinus (David Miesmer) erwarten ihr erstes Baby. Kurz vor der Geburt setzen jedoch die Herzschläge des Kindes aus: Das Baby ist tot – ein Schock für alle. Lucie hat nicht nur ihr Kind verloren, sie befürchtet auch, dass ihre noch junge Beziehung diesen Schicksalsschlag nicht verkraftet.

„Lena Lorenz" ist eine Produktion der Ziegler Film Berlin (Produzentin: Barbara Thielen) im Auftrag von ZDF und ORF.

