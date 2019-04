SPÖ Wien Landesparteitag (8): Novak: „Gelebte Demokratie am Landesparteitag“

Wichtige Schwerpunkte bei Themen wie Nachhaltigkeit, sozialer Wohnbau und Europa

Wien (OTS/SPW) - „Ich freue mich, dass wir am Landesparteitag einmal mehr gezeigt haben, dass in der SPÖ Wien Demokratie nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. In unserer Partei werden Demokratie gelebt und Diskussionen auf Augenhöhe geführt!“, so SPÖ Wien Landesparteisekretärin Barbara Novak im Rahmen des ordentlichen Landesparteitags 2019 der SPÖ Wien. „Wir haben heute bewiesen, dass wir eine breit aufgestellte, pluralistische Partei sind und dabei wichtige Schwerpunkte bei den Themen Nachhaltigkeit, sozialer Wohnbau oder Europa gesetzt“, so Novak. ****

So wurden Anträge, die sich mit dem Bekenntnis zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Recycling oder der Begrünung des öffentlichen Raums befassen, angenommen, ebenso wie Anträge zum Thema leistbares Wohnen oder dem Bekenntnis zum Wohnen als Menschenrecht. Im Bereich Europa standen vor allem der Kampf gegen Steuerflucht und der Kampf für ein soziales, gerechtes und demokratisches Europa im Vordergrund. „Wir haben heute gemeinsam wichtige Beschlüsse für die Wienerinnen und Wiener getroffen. Das ist Demokratie zum Anfassen. Zusammen sind wir Wien!“, so Novak abschließend. (Forts.) ve

