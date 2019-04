Wölbitsch: Wiederwahl Meidlingers als Ludwig-Stellvertreter zeigt Sittenbild des SPÖ-Systems

SPÖ Wien schaut bei Skandalen im eigenen Haus konsequent weg

Wien (OTS) - „Ein weiteres Sittenbild des SPÖ-Systems, das sich hier offenbart“, kommentiert Stadtrat Markus Wölbitsch die Wiederwahl Christian Meidlingers zum stellvertretenden Wiener SPÖ-Vorsitzenden. Dem Ludwig-Vertrauten wird laut Medienberichten vorgeworfen, in seiner Zeit als Präsident des Österreichischen Schwimmverbandes systematischen Förderbetrug begangen zu haben, wofür er sich nun vor Gericht verantworten muss. „Die Tatsache, dass es trotz der massiven Vorwürfe keine Konsequenzen gab, war bereits unverschämt. Dass Meidlinger nun auch noch mit 91 Prozent wiedergewählt wurde, zeigt einmal mehr, dass die Wiener SPÖ bei ihren zahlreichen Skandalen konsequent wegschaut und den Kopf in den Sand steckt“, so der ÖVP-Stadtrat.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien