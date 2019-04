AK weist Angriff der IV zurück

Wien (OTS) - „Es wird immer klarer, wer die Angriffe auf die AK betreibt und was das Ziel ist!“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl zum Vorstoß der IV gegen die AK, „die Industrie will schwache Arbeitnehmer.“

Ausgerechnet die Industriellenvereinigung – von der niemand weiß, über wie viele Mittel sie verfügt – will eine Kürzung der AK-Umlage. Anderl:„Wirtschaft und Industrie zahlen Null Cent zur AK-Umlage dazu, haben also auch Null Vorteil – außer einer Schwächung der Interessenvertretung der Arbeiter und Angestellten.“ Schon jetzt hat allein die Wirtschaftskammer zwar nur ein Siebtel der Mitgliederzahl der AK, verfügt aber über mehr als doppelt so viel Budget. „Dieses Ungleichgewicht weiter zu vergrößern hätte klare Folgen: Weniger Rechte und weniger Einfluss der ArbeitnehmerInnen“, sagt Anderl.

