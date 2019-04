SPÖ Wien Landesparteitag (5): Novak: „SPÖ Wien stark für EU-Wahl“

Wien (OTS/SPW) - Bei ihrer Rede zum Landesparteitag der SPÖ Wien hielt Landesparteisekretärin der SPÖ Wien LAbg. Barbara Novak, BA fest, dass sie auf ein spannendes, bewegtes und intensives erstes Jahr als Landesparteisekretärin zurückblicke. „Uns ist ein Neustart in organisatorischer, aber auch in inhaltlicher Ausrichtung gelungen. Ein Neustart, den wir auch in Wels vor 5 Monaten mit unserer neuen Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner als erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie erlebt haben. Bürgermeister Michael Ludwig hat in seinem ersten Jahr bereits viel auf den Weg gebracht, worauf wir stolz sein können“, so Novak.

In ihrem ersten Jahr als Landesparteisekretärin habe sie zahlreiche Sektionen und Bezirksorganisationen von Stammersdorf über Aspern bis nach Alterlaa besucht, um politisch zu diskutieren. „Ich habe viele engagierte Sozialdemokratinnen und Sozialdemorakten getroffen, die sich mit Herzblut und Leidenschaft für eine solidarische Gesellschaft einsetzen, arbeiten und diskutieren. Wir sind nicht nur bei der Arbeiterkammerwahl, sondern auch bei der EU-Wahl entschlossen. Wir werden laufen und brennen – für ein solidarisches, gerechtes Europa“, betonte Novak.

Der Neustart habe auch die Zusammenarbeit zwischen der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen gegolten. Der FSG sei ein toller Arbeiterkammerwahlkampf gelungen. Novak zeigte sich erfreut: „Ihr habt die Solidarität hochgehalten, dafür DANKE! Auf eine gute Zusammenarbeit!“

Zum Schluss hob Novak die Medienarbeit der schwarz-blauen Bundesregierung hervor, die sich von der medialen Arbeit der ehemaligen roten MinisterInnen-Büros drastisch unterscheide. Während die Sozialdemokratie immer an zusätzlichen MitarbeiterInnen für die Kommunikationsabteilungen der MinisterInnen-Büros zweifelte, spare Schwarz-Blau nicht beim eigenen Personal, sondern bei den Menschen in diesem Land. „Wir haben einen Gegner, der es uns medial nicht leicht macht. Diese kommunikative Gegenmacht, die uns gegenübersteht, können wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten durch Gespräche mit den Menschen bei Hausbesuchsaktionen, Straßenaktionen oder im Wirtshaus bekämpfen. Wir werden gemeinsam gegen das Storytelling der Medienabteilungen von Schwarz-Blau mit Diskussionen und Fakten vorgehen“, betonte Novak.

(Forts.) sh

