Mindestsicherung – Drozda: „Wir werden diese Regierung mit ihrer Armutstreiberei vor den Verfassungsgerichtshof zerren“

SPÖ kämpft mit Verfassungsklage gegen schwarz-blaues „Armutsgesetz“ – Sozialhilfe-Neu treibt Kinder in die Armut und raubt Familien Existenzgrundlage

Wien (OTS/SK) - Wie SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner heute, Samstag, bekanntgegeben hat, wird die SPÖ das schwarz-blaue Sozialhilfe-Gesetz, mit dem die Mindestsicherung abgeschafft wird, vor dem Verfassungsgericht bekämpfen. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda unterstreicht: „Die SPÖ wird alles dafür tun, damit die Regierung dieses ‚Armutsgesetz‘ zurücknehmen muss. Als SozialdemokratInnen können wir nicht wegsehen, wenn ÖVP und FPÖ für ihren Sozialabbau tausende österreichische Kinder in die Armut treiben und Familien die Existenz rauben.“ Es zeuge von einer „besonderen menschlichen Kälte und Härte“, dass Kanzler Kurz und seine Regierung „einem Kind in unserem Land nur mehr 1,50 Euro am Tag als Lebensgrundlage zugestehen. Kinder können sich nicht aussuchen, in welche Familie sie geboren werden“, betonte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. ****

„Wir werden diese Regierung mit ihrer Armutstreiberei vor den Verfassungsgerichtshof zerren“, verwies Drozda auf die Drittelklage der SPÖ im Bundesrat. Denn das am Donnerstag mit einer Regierungsmehrheit durch das Parlament gepeitschte ÖVP/FPÖ-Sozialhilfegesetz sei nicht nur „ein schwarz-blaues Armutsverschärfungsprogramm“, sondern auch ein Angriff auf die verfassungsrechtlichen Länderkompetenzen und ein potenzieller Verstoß gegen EU-Recht. „Diese Regierung betreibt einen rücksichtlosen Klassenkampf von oben nach unten, sie zwingt die Bundesländer, nicht existenzsichernd eingreifen zu können, und ignoriert mutwillig geltendes europäisches Recht. Wir werden der schwarz-blauen Kaltschnäuzigkeit und Kaltherzigkeit einen Riegel vorschieben“, erklärte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. (Schluss) mr/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/