Zwei Fußgänger bei zwei Verkehrsunfällen leicht verletzt

Wien (OTS) - Datum: 26.04.2019

Uhrzeit: 07:50 Uhr bzw. 08:20 Uhr

Adresse: 18., Lazaristengasse bzw. 3., Invalidenstraße

Bei folgenden zwei Verkehrsunfällen wurden jeweils Fußgänger leicht verletzt:

• Ein 48-Jähriger fuhr mit seinem Auto in der Lazaristengasse, von der Haininzgergasse kommend, Richtung Gentzgasse. Ein 14-jähriger Schüler wollte die Lazaristengasse überqueren und lief dabei hinter einem vorschriftsmäßig abgestellten Lieferwagen auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Jugendliche leicht verletzt wurde. Er wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht, konnte nach erfolgter Erstbehandlung aber in häusliche Pflege entlassen werden.

• Ein 82-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf dem Linksabbiegefahrstreifen der Marxergasse stadteinwärts. Eine 28-jährige Fußgängerin ging am Gehsteig der Marxergasse Richtung stadtauswärts und wollte die Fahrbahn der Invalidenstraße auf dem Schutzweg überqueren. Der 82-Jährige dürfte die Frau übersehen haben und es kam zum Zusammenstoß, wobei die Frau leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht und später ebenfalls in häusliche Pflege hinterlassen.

