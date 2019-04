Gewalt in der Privatsphäre: Tatverdächtiger verletzt und nötigt seine Ex-Frau

Wien (OTS) - Datum: 26.04.2019

Uhrzeit: 20:55 Uhr

Adresse: 10., Vivaldigasse

Der 45-jährige Tatverdächtige kam zur Wohnung seiner 42-jährigen Ex-Frau, drang durch gewaltsames Aufdrücken der Tür in ihre Wohnung ein und bedrohte sie mit dem Umbringen, falls sie die Beziehung mit ihm nicht fortsetzen würde. Der 15-jährige Sohn des Ehepaars kam auf die PI Sibeliusstraße und meldete den Beamten, dass sein Vater unerlaubter Weise in die Wohnung eingedrungen sei und seine Mutter bedroht habe. Seit einem Vorfall vom 10.01.2019, bei dem der 45-Jährige wegen fortgesetzter Gewaltausübung angezeigt und gegen ihn ein Betretungsverbot ausgesprochen (und in weiterer Folge vom Gericht eine einstweilige Verfügung verhängt) worden war, war es ihm untersagt, die Wohnung aufzusuchen.

Beamte begaben sich umgehend zur Wohnung und nahmen den Mann, der sich im Bett liegend unter einer Decke versteckte, fest. Im Zuge der Amtshandlung stellte sich auch heraus, dass er bereits am 22.04.2019 gewaltsam in die Wohnung eingedrungen war und seine Ex-Frau am Oberschenkel verletzt hatte. Dieser Vorfall wurde ebenfalls angezeigt, weil er bis zu diesem Zeitpunkt der Polizei nicht gemeldet worden war. Zudem wurde der Mann wegen schwerer Nötigung und Hausfriedensbruch angezeigt.

