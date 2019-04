Polizist bei tätlichem Angriff verletzt

Wien (OTS) - Datum: 27.04.2019

Uhrzeit: 00:20 Uhr

Adresse: 2., Engerthstraße

In einem Jugend- bzw. Partyraum gerieten Jugendliche in Streit und randalierten dort. Auch als Polizisten der PI Pasettistraße eintrafen, beruhigte sich die Situation kaum. Ein Jugendlicher – der 17-jährige Tatverdächtige (österreichischer Staatsbürger) – verhielt sich besonders aggressiv, schrie Anrainer an und verkürzte, trotz mehrmaliger Aufforderung, dies zu unterlassen, den Sicherheitsabstand zu einem Beamten. Schließlich bespuckte er den Polizisten und versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch der Beamte Verletzungen am Kiefer und am Ohr erlitt und in weiterer Folge seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Der Randalierer wurde festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf einen Beamten angezeigt. Der bereits amtsbekannte 17-Jährige befindet sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at