TIROLER TAGESZEITUNG. Leitartikel vom 27. April 2019 von Christian Jentsch - Chinas Aufstieg und die Angst im Westen

Innsbruck (OTS) - China versucht mit dem Projekt der „Neuen Seidenstraße“ seine neue Weltmachtrolle zu untermauern,

während die westliche Weltordnung Ermüdungserscheinungen zeigt. Und wieder hat sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping als Verfechter des Multilateralismus inszeniert. Als Präsident einer aufstrebenden Weltmacht, die durch Handel und Kooperation weiter wachsen will.

Sicher, nicht alles was Xi gestern bei der Eröffnung des zweiten Seidenstraßengipfels in Peking erklärt und versprochen hat, stimmt mit der Realität auch überein. Chinas Markt ist noch alles andere als offen, von fairem Wettbewerb und dem umfassenden Schutz ausländischer Investoren in China kann noch keine Rede sein. Aber Xi versteht es, das Momentum in Zeiten von Trumps „America First“ zu nutzen. Und er versucht, der Welt die Angst vor der aufstrebenden Weltmacht China zu nehmen.

Gerade das „Jahrhundertprojekt“ von Xi Jinping, die „Neue Seidenstraße“, hat bei vielen die Alarmglocken schrillen lassen. Pekings neue Handelsrouten seien die in Asphalt gegossene Manifestation von Chinas neuen Weltmachtambitionen, die es ohne Skrupel verfolge, heißt es von Seiten der Kritiker. Und jenen, die sich auf Chinas Spiel einlassen würden, drohe eine Vasallenrolle. Zudem treibe der mit chinesischen Krediten finanzierte Bau neuer Mega-Infrastrukturprojekte einige ohnehin finanzschwache Länder in die Schuldenfalle. Trotz aller Warnungen konnten freilich auch EU-Länder wie Ungarn oder zuletzt Italien dem Lockruf des Geldes aus Peking nicht widerstehen.

Eines scheint jedenfalls klar: Die Politik der leisen Töne, die China lange verfolgt hat, ist Geschichte. Mit wachsendem Wohlstand wächst auch das Selbstbewusstsein. Peking will seine Interessen nun auch offensiv wahrnehmen und sucht vor dem sich zuspitzenden Konflikt mit den USA Verbündete in aller Welt.

Ja, die westliche liberale Weltordnung, wie sie von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert wurde, zeigt Ermüdungserscheinungen. Und wird von US-Präsident Donald Trump selbst in Frage gestellt. Europa übt sich seinerseits in Selbstzerfleischung und Russlands Kräfte schwinden. Vieles spricht für einen raschen Aufstieg Chinas, doch auch das aufstrebende Riesenreich kämpft mit gewaltigen Herausforderungen und internen Spannungen. Mit der neuen Seidenstraße wird China den Westen – und hier vor allem Europa – nicht gleich überrollen. Aber China wird sich als wichtiger Faktor in der Welt von morgen etablieren, auch wenn eine neue chinesische Weltordnung wohl vorerst noch Zukunftsmusik bleibt.

