Oö. Volksblatt: "Bergpredigt" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 27. April 2019

Linz (OTS) - Bisweilen sollten sich auch Sozialdemokraten die Bergpredigt zu Gemüte führen, denn auch der SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger sollte sich fragen, „warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?“ Um auf der einen Seite die eigene Zusammenarbeit mit der FPÖ als sehr gut funktionierend zu sehen und auf der anderen Seite der ÖVP auf Landes- und Bundesebene eine solche Zusammenarbeit vorzuwerfen, ist schon ein bisschen vermessen. Hinzukommt, dass der Linzer Bürgermeister auch inhaltlich falsch liegt, wenn er für sich in Anspruch nimmt, dass die Stadtregierung proporzgemäß bestimmt wird – er also in einer „Zwangsregierung“ mit der FPÖ ist, während sich der Landeshauptmann einen Koalitionspartner aussuchen könnte. Auch auf Landesebene gilt der Proporz. Und fast schon zum Lugerschen Standardrepertoire gehört, dass er eh nichts tun könne, sondern Land oder Bund müssten unbedingt tätig werden. Eigentlich liegt es aber durchaus in seiner Kompetenz, manche Mitarbeiter nicht zu befördern. Die Passage in der Bergpredigt geht übrigens weiter: „Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen.“

