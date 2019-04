„Auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Europa“: NEOS starten in die heiße Phase des Wahlkampfs

Gamon/Meinl-Reisinger: „Wir setzen ein starkes europäisches Zeichen für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit unseren liberalen Freunden aus Slowenien und Ungarn.“

Wien (OTS) - NEOS starteten am Freitag in die Schlussphase des Europawahlkampfs. In der Wiener Urania luden die Pinken zum Wahlauftakt unter dem Motto „Auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Europa.“ Neben Spitzenkandidatin Claudia Gamon und NEOS-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger nahmen auch liberale Politikerinnen aus den Nachbarländern am Wahlauftakt teil: die slowenische EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc und die Spitzenkandidatin der ungarischen Momentum, Katka Cseh.

„Die Antwort auf die Angriffe der Populisten und Opportunisten ist klar: Wir brauchen endlich ein handlungsfähiges Europa und Vereinigte Staaten von Europa für alle Unionsbürgerinnen!“, so Spitzenkandidatin Gamon in ihrer Rede. „Die Vereinigten Staaten von Europa werden funktionieren, weil sie liefern werden. Sie werden die Ergebnisse bringen und die Erwartungen erfüllen, die die Menschen zurecht an sie stellen - nämlich, dass man die großen Themen auch mit europäischen Antworten löst. Da geht es um Digitalisierung, Klimawandel, Sicherheit und Wohlstand. Unser Europa ist ein Versprechen an alle Bürgerinnen und Bürger, denn es garantiert, dass wir die Freiheit zu leben, zu arbeiten und zu lernen, wo wir wollen, nie wieder aufgeben.“

Meinl-Reisinger: „Verantwortung für die Jungen“

„Gerade rund um die Geburt eines Babys wird der Blick fürs Wesentliche sehr klar: Wir müssen und werden mit Weitblick und Visionen für ein handlungsfähiges Europa, unsere Freiheiten und unseren europäischen Lebensstil kämpfen, weil wir eine Verantwortung gegenüber der jungen Generation haben“, betonte NEOS-Vorsitzende Meinl-Reisinger, für die es der erste Auftritt nach der Geburt ihrer Tochter war. „Hier in der Urania war der Gründungskonvent von NEOS: Und hier machen wir auch den nächsten großen Schritt in Richtung Vereinigte Staaten von Europa. Die Politik der Altparteien, bei denen der Apparat größer ist als die Vision, hat den Nationalismus groß gemacht, dem Populismus die Tür geöffnet und Hetze und Rassismus übernommen. Wir Liberalen halten mit einem starken Team und positiven und mutigen Visionen für ein handlungsfähiges und souveränes Europa dagegen.“

