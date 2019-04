TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Wien (OTS) - Termine



Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission



Montag, 29.4.2019

- Wien: Konferenz: Agenda Europe 2035

Zeit: 09:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplinger Straße 35, 1010 Wien

Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Online-Anmeldung möglich.

Weitere Informationen



Dienstag, 30.4.2019

- Brüssel: Kommissionpräsident Juncker bei wöchentlicher Kommissionssitzung

- Brüssel: Außenbeauftragte Mogherini und Nachbarschaftskommissar Hahn bei Treffen der Internationalen Gebergruppe für Palästina



Freitag, 3.5.2019

- Wien: Lesung und Diskussion mit Julya Rabinowich

Zeit: 11:00 – 12:30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplinger Straße 35, 1010 Wien

Anmeldung: comm-rep-vie-veranstaltung@ec.europa.eu

Die Veranstaltung wird live auf facebook.com/ekoesterreich übertragen.

Weitere Informationen

Samstag, 4.5.2019

- Luxemburg: Präsident Juncker bei Beerdigung des Großherzogs Jean von Luxemburg



Montag, 6.5.2019

- Wien: „MuslimInnen gegen Antisemitismus - Gedenken. Begegnen. Bewegen“

Eine Veranstaltung der Muslimischen Jugend Österreich

Zeit: 16:00 Uhr (Einlass 15:30 Uhr)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplinger Straße 35, 1010 Wien

Um Anmeldung unter veranstaltung@mjoe.at

Weitere Informationen



Dienstag, 07.5.2019

- Wien: The European Dream – Der Europatag im Haus der Wirtschaft

Zeit: 14:00 bis 17:00 Uhr (Registrierung ab 13:30 Uhr)

Anmeldung bis 3.5.2019

Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstrasse 63, 1040 Wien

Weitere Informationen



- Wien: Europäisches Forum für Öko-Innovation (bis 8. Mai)

Weitere Informationen





Terminvorschau zum Europatag am Donnerstag 9. Mai 2019

- Alle Bundesländer: EU-Jugendkino #EUandME

Der Besuch der Vorstellungen ist kostenlos.

Termine und Anmeldung in allen Bundesländern (in Wien zusätzlich auch am 10. Mai)

- Wien: EU-Poetry Slam am Europatag

Mit: Sarah-Anna Fernbach, Mieze Medusa, Kirmes Hanoi (Jonas Scheiner & Henrik Szanto), Fabian Navarro und Tereza Hossa

Slam-MC: Markus Köhle

Zeit: 17:30 Uhr

Eintritt frei

Ort: Reaktor, Geblergasse 36-40, 1170 Wien

Weitere Informationen

- Bregenz: Treffpunkt Europa für SchülerInnen

Impulsreferate und Diskussion zum Thema Europa für Schulklassen ab der 10. Schulstufe. Die Referenten Landeshauptmann Markus Wallner, Stefan Wally, Sabine Schuster und Laurenz Mathei diskutieren mit den SchülerInnen über die EU.

Zeit: 14:00 – 16:00 Uhr

Veranstaltungsort: Kunsthaus Bregenz, Foyer - Karl-Tizian-Platz 1, 6900 Bregenz

Weitere Informationen

- Grafenegg: 30 Jahre Öffnung des Eisernen Vorhangs – Dialog der Generationen

Prominente Zeitzeugen erzählen, wie sie dieses epochale Ereignis erlebt haben und diskutieren dann mit SchülerInnen und SeniorInnen darüber. Im Anschluss wird zu einem Imbiss eingeladen und es werden auch Führungen durch das Schlossareal angeboten.

Beginn: 14:00 – 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Reitschule, 3485 Grafenegg

- Keutschach am See: Europa in Licht und Ton

Licht-Ton-Schau des Lichtkünstlers Hanno Kautz und Musik von Karen Asatrian und seinem Ensemble am Aussichtsturm am Pyramidenkogel. Zum Abschluss wird der Turm zur Melodie der Europahymne in Blau-Gelb, den Farben der EU, erstrahlen.

Zeit: 20:30 – 23:00 Uhr

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt – Eintritt ist frei.

Veranstaltungsort: Pyramidenkogel, Linden 62, 9074 Keutschach am See

Weitere Informationen

- Lannach: Europatag für Schulen –Europafest des Landes Steiermark

Vom ORF Steiermark moderierte Diskussionsveranstaltung mit der Europalandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, einer Keynote von Dr. Rainer Münz, mit steirischen SpitzenkandidatInnen zur Europa-Wahl, einem Quiz, interaktiven Elementen sowie der Siegerehrung des Schul-Europawettbewerbs und Infoständen

Zielgruppe: Steirische Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren

Anmeldung: europawoche@europahaus-graz.at

Zeit: 9:00 - 12:30 Uhr

Weitere Informationen

- Linz: Informationsstand des EuropeDirect-Büros am Taubenmarkt in Linz

Zeit: 10:00 - 16:00 Uhr

Veranstaltungsort: Linz - Taubenmarkt, 4020 Linz

Weitere Informationen

- Oberwart: EUropa im Burgenland – Tag der offenen Tür bei EU-kofinanzierten Projekten in der Region Oberwart

Zeit: 12:00 – 22:00 Uhr

Veranstaltungsort: Südburgenland, Wiener Straße 2, 7400 Oberwart

Weitere Informationen

- Salzburg: European Escape Fake Game – Augmented-Reality-Spiel zum Erkennen von Fake News mit anschließender Diskussion

Zielgruppe: Jugendliche über 16 Jahre

Zeit: 8:00 - 17:00 Uhr, pro Gruppe 1 Stunde Spiel, 1 Stunde Diskussion

Veranstaltungsort: Europark Salzburg, Europastrasse 1, 5018 Salzburg

Weitere Informationen

- Villach: Europatag im ATRIO

Ausstellung aktueller EU-geförderte Projekte in Kärtnen inklusive grenzübergreifender Perspektive nach Italien und Slowenien

Zeit: 9:00 - 19:30 Uhr

Veranstaltungsort: ATRIO Villach, Kärntner Straße 34, 9500 Villach

Weitere Informationen

- Wien: Human Europe – Europa fühlen und verstehen

19:00 Einlass zum Abendprogramm

19:15 Katharina Stemberger, Andrea Patton – Szenische Lesung

19:45 „Am Ende des Schweigens“ Podiumsdiskussion mit Mag. Ulrike Lunacek, ehem. Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments

Moderation: Dr. Nana Walzer

Veranstaltungsort: Ovale Halle, Museumsquartier

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu