SPÖ-Mayer: Euer Klimawandel ist unsere Zukunft!

Wien (OTS/SPW) - In einem Monat, am 26. Mai 2019, wählt Österreich ein neues Europaparlament. Deshalb liefert die SPÖ Sektion Brüssel monatlich Analysen und Fakten zu verschiedenen EU-Themen. Diesmal zum Thema Klimakrise und Green New Deal.

Zehntausende SchülerInnen gehen jeden Freitag auf die Straße, um für einen Wandel in der Klimapolitik zu demonstrieren. Die Sozialistische Jugend hat das zum Anlass genommen, einen Green New Deal zu präsentieren: „Es geht darin nicht nur um saubere Luft und reines Wasser, die Eindämmung von ökologisch schädlichen Lebensmittel und eine nachhaltige Industrie und Landwirtschaft, sondern um das große Ganze: Wir fordern mehr finanzielle Mittel zur Bekämpfung der Klimakrise für eine ökologisch gerechte Gesellschaft!“, sagt Michael Mayer, Vorsitzender der SJ Brüssel.

Zwtl.: Es ist 5 vor 12, und es muss endlich gehandelt werden!

Die Klimakrise ist allgegenwärtig: In Österreich schmelzen Gletscher so schnell wie nie zuvor, Hitzewellen und Waldbrände nehmen zu. Während es zu Anfang des 20. Jahrhunderts noch durchschnittlich zwei Tage mit über 30 Grad im Jahr gab, sind es mittlerweile 15. Die Hochwassergefahr steigt, und Österreich wird die Pariser Klimaziele – eine Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung auf unter 2 Grad - 2019 und 2020 klar verfehlen.

Zwtl.: Klimawandel kennt keine nationalstaatlichen Grenzen

„Die schwarzblaue Bundesregierung in Österreich wird den Wandel alleine nicht schaffen können – sie bemüht sich aber ohnehin nicht darum. Wir brauchen ein Umdenken in ganz Europa, um die Erderwärmung, Umweltverschmutzung und CO2-Emissionen einzudämmen. Dringend notwendig ist auch ein gerechtes Steuersystem, das Großkonzerne in die Pflicht nimmt und Umweltemissionen entsprechend besteuert. Sozialen Ausgleich muss man dabei immer mitdenken“, führt Mayer aus und ergänzt: „Dazu gehört auch ein europaweites Verbot von tödlichen Pflanzen- und Umweltgiften wie Glyphosat!“

Zwtl.: Klimapolitik ist Sozialpolitik!

„Klimapolitik ist aber immer auch Sozialpolitik. Die, die sich ohnehin E-Autos und schattige Gärten leisten können, werden es sich auch in Zukunft richten. Besonders hart trifft der Klimawandel die Schwächeren – und zwar weltweit. Nicht zuletzt sind Klimaextreme Mitschuld an vielen Fluchtbewegungen der letzten Jahre. Ein Wirtschaftssystem, dass nicht nur massive Ungleichheiten schafft, sondern Lebensgrundlagen vernichtet, verschärft die Klimakrise“, betont Michael Mayer.

Die Folgen des Klimawandels sehen wir heute so deutlich wie nie zuvor. Extreme Wettererscheinungen und Umweltkatastrophen verändern unseren Planeten und zerstören unsere Zukunft. Das ist schon lange bekannt, die Trendwende ist aber nicht einmal im Ansatz geschafft. „Der kurzfristige Profit und die Logik der Konsumgesellschaft steht aber wirksamen Gegenmaßnahmen im Weg. Ob das Verbot von Plastikprodukten oder Strafzahlungen für Luftverschmutzung, in der EU muss Nachhaltigkeit von der zu oft inhaltsleeren Floskel zum Motto eines radikalen Politikwechsels werden, der in allen Bereichen greift“, so Mayer abschließend.

Green New Deal der Sozialistischen Jugend: https://bit.ly/2IWOfIJ

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Sektion Brüssel

Michaela Kauer

Vorsitzende der SPÖ-Sektion Brüssel

spoe.bruessel @ gmail.com

http://wien.spoe.at/sektion-bruessel