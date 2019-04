Mensch und Tier: Apotheken sind für alle da

Apothekerinnen und Apotheker haben höchste Kompetenz bei Arzneimitteln

Wien (OTS) - Apothekerinnen und Apotheker sind die am besten ausgebildeten Experten für Arzneimittel. Ihr Kompetenzbereich sind die Medikamente, ihre Zusammensetzung, Wirkungsweise, Lagerung und Zubereitung sowie vor allem die richtige Anwendung. Diese Kompetenzen kommen Menschen und Tieren gleichermaßen zugute. Ein weiterer unverzichtbarer Fachbereich der Apothekerschaft ist die individuelle Herstellung von Arzneimitteln nach tierärztlicher Verschreibung. Generell lässt sich sagen: Apothekerinnen und Apotheker sind DIE Arzneimittelexperten, egal, ob es sich um Medikamente für Menschen oder für Tiere handelt.

Falsche Medikamente sind falsche Freunde

Der Bezug von Arzneimitteln über die öffentliche Apotheke schließt jedes Sicherheitsrisiko aus. Und dieses Risiko ist angesichts der großen Zahl gefälschter Medikamente aus dem Internet enorm. „Sichere und geprüfte Arzneimittel erhält man ausschließlich über die Apotheke. Aufgrund der strengen Auflagen, engmaschigen Sicherheitskontrollen und einer hochwertigen Lieferkette haben Fälscherbanden in den österreichischen Apotheken keine Chance“, erklärt Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer.

Beratung und Service in der Apotheke

Jede Nacht sowie an Wochenenden und Feiertagen haben rund 300 Apotheken in Österreich Bereitschaftsdienst und versorgen die Menschen rund um die Uhr mit Arzneimitteln – ein Service, das keine andere Berufsgruppe bietet. Eine durchschnittliche Apotheke hat ca. 6.000 unterschiedliche Medikamente auf Lager, in Summe rund 24.000 Arzneimittelpackungen. Die Apotheken werden mehrmals täglich beliefert.

Apotheken auf einen Blick

In Österreich spielen die öffentlichen Apotheken eine wichtige Rolle als Gesundheitsnahversorger. Ob Stadt oder Land: Die österreichischen Apotheken liefern Qualität auf höchstem Niveau. Insgesamt beraten rund 6.000 akademisch ausgebildete Apothekerinnen und Apotheker in 1.400 Apotheken die Bevölkerung in Gesundheitsfragen. Die Beratungskompetenz ist eine der zentralen Leistungen der Apotheker. Zusätzlich erbringen über 350 Apothekerinnen und Apotheker wertvolle Versorgungs- und Beratungsleistungen für die Patienten in den österreichischen Krankenanstalten.

