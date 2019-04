EU-Wahl 19: „Pressestunde“ mit Katerina Anastasiou, Spitzenkandidatin KPÖ PLUS

Am 28. April um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Als einzige Partei, die nicht im Parlament oder EU-Parlament vertreten ist, wird bei der bevorstehenden EU-Wahl die KPÖ auf dem Stimmzettel stehen. Die Kommunisten haben es geschafft, die erforderlichen 2.600 Unterschriften einzureichen und kandidieren diesmal als Liste 6, KPÖ PLUS – European Left. Spitzenkandidatin ist die seit 15 Jahren in Wien lebende Griechin Katerina Anastasiou. Wie will sie ihr Wahlziel – den Einzug ins EU-Parlament – erreichen? Bei der vergangenen Wahl hat ein von der KPÖ initiiertes Bündnis gerade einmal 2,1 Prozent der Stimmen bekommen. Mit welchen Themen will die KPÖ-Listenführerin die Wählerinnen und Wähler ansprechen? Und welchen Einfluss hat die Linksfraktion im Europäischen Parlament auf die EU-Politik? Die Fragen in der „Pressestunde“ zur EU-Wahl 19 am Sonntag, dem 28. April, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Annette Gantner

„OÖ Nachrichten“

und

Claudia Dannhauser

ORF

