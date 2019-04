„IM ZENTRUM“: Aufreger Sozialhilfe: Neue Gerechtigkeit oder Armutsfalle?

Am 28. April um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach einer langen emotionsgeladenen Debatte hat die Koalition aus ÖVP und FPÖ diese Woche im Nationalrat die neue Sozialhilfe beschlossen – gegen die Stimmen der gesamten Opposition. Die neuen Regelungen sollen die bisherige Mindestsicherung ablösen. Das Gesetz legt Höchstgrenzen für die Sozialhilfe fest, für Mehrkind-Familien gibt es eine finanzielle Staffelung. Zuwanderer, die nicht ausreichend Deutsch oder Englisch können, müssen Kürzungen in Kauf nehmen. Für die Regierung ist das ein Meilenstein in der Sozialpolitik, die Opposition spricht von einem Sprungbrett in die Armut. Wie gerecht ist das neue Modell? Schafft es Anreize zum Arbeiten? Und ist das soziale Netz in Österreich in Gefahr? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 28. April, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Tarek Leitner „IM ZENTRUM“:

Beate Hartinger-Klein

Sozialministerin, FPÖ

Pamela Rendi-Wagner

Bundesparteivorsitzende SPÖ

August Wöginger

Klubobmann ÖVP

Maria Katharina Moser

Direktorin Diakonie Österreich

