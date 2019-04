Georg Willi: „Die EU ist die einzige politische Alternative in der Globalisierung“

Fortsetzung der EU-Gipfelgesprächsreihe auf der Innsbrucker Seegrube mit Bürgermeister Georg Willi

Wien (OTS) - Zum EU-Gipfelgespräch auf der Innsbrucker Seegrube traf sich heute der Bürgermeister von Innsbruck, Georg Willi, mit Georg Pfeifer, dem Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments.

Bürgermeister Willi betonte im Gespräch auf der Seegrube die Bedeutung der EU und die Wichtigkeit der Europawahlen: „Hier oben am Berg haben wir den größeren Überblick und diesen Weitblick, dass die EU für uns fundamental wichtig ist, wünsche ich mir auch für die Europawahlen. Die EU ist die einzige politische Alternative in der Globalisierung. Nur mit und in der EU bekommen wir als Bewohner eines kleines Landes die Bedeutung, die wir brauchen und verdienen. Deswegen rufe ich alle Tirolerinnen und Tiroler auf: Geht‘s wählen, redet‘s mit!“

Willi zählte die Errungenschaften der EU auf - von den offenen Grenzen, über die Abschaffung der Roaming-Gebühren, über die Möglichkeit überall in Europa zu studieren und zu arbeiten bis hin zur Verpflichtung, dass demnächst nur mehr die saubersten LKWs (Euro 6) auch auf Tirols Straßen fahren dürfen.

Willi: „All das und mehr verdanken wir der EU und dem Europäischen Parlament. Diese Errungenschaften gehören mit Leidenschaft erzählt. Umso mehr ist es eine Pflicht bei diesen Europawahlen wählen zu gehen!“

In Innsbruck wurden gestern die Wahlkartenlokalen installiert – die Innsbrucker Bürgerinnen und Bürger haben einen Monat lang Zeit, wählen zu gehen. Zudem wird mit EU-Fahnen und einem Transparent auf dem Rathaus für die Wahl geworben.

Die Wahlbeteiligung zu steigern, ist die Intention der EU-Gipfelgespräche-Tournee, erklärte Georg Pfeifer vom Europäischen Parlament. Gerade in Tirol ist die Wahlbeteiligung ein wichtiges Thema, denn bei den EU-Wahlen 2014 hatte Tirol österreichweit die geringste Wahlbeteiligung gehabt: „Wir laden von der Seegrube aus alle Tiroler Bürgerinnen und Bürger ein, sich an der Informationskampagne „Diesmal wähle ich“ zu beteiligen, um eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu erreichen. Unser Motto lautet „Einen Rucksack für Europa packen!“ Die Innsbrucker sowie Tiroler Inhalte für diesen Rucksack mit EU-Anliegen aus den Bundesländern nehmen wir heute von der Innsbrucker Nordkette mit – und werden diese bei der Spitzenkandidaten-Diskussion im Mai 2019 präsentieren.“

Hintergrund: Die EU-Gipfelgespräche-Tournee von Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) führt durch alle Bundesländer und bietet Politik, Zivilgesellschaft bzw. MedienvertreterInnen Gelegenheit auch über diesen Draht ihre europäischen Ideen, Vorschläge, Anliegen etc. in die Diskussion im Vorfeld der EU-Wahlen einfließen zu lassen.

Die jeweiligen länderspezifischen Ergebnisse werden abschließend in einer Diskussion der SpitzenkandidatInnen zur EU-Wahl im Mai 2019 thematisiert.

