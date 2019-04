ÖVP - T E R M I N E

KW 18 von 29. April 2019 bis 5. Mai 2019

Wien (OTS) - Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

MONTAG, 29. April 2019

09:00 MEP Dr. Othmar Karas eröffnet die Veranstaltung "Agenda Europe 2035 – Herausforderungen und Aufgaben zur Schaffung eines digitalen Europa. Wie positioniert sich Österreich?" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)



14:30 Präsident des Hilfswerk Österreich MEP Dr. Othmar Karas besucht den Kindergarten des Hilfswerks Oberösterreich (Hilfswerk Oberösterreich, Rumaerstraße 12, 4050 Traun)



14:30 EU-Kandidat Mag. Wolfram Pirchner bei der Veranstaltung "Wolfram Pirchner persönlich" (Das Waldviertel Haus, Ostrong 5, 3663 Laimbach)



16:30 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am "Bildungs-Roundtable" mit Podiumsdiskussion zum Thema "Wie die Digitalisierung unser Kommunikationsverhalten in Schulen verändert" teil (TUtheSky, Getreidemarkt 9, 1060 Wien)



17:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der Diskussionsveranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik teil (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien)



19:00 Politische-Akademie-Präsidentin Mag. Bettina Rausch begrüßt bei der Veranstaltung Aufgeblättert: "Die Geschichte des Österreichischen Volkes" (Politische Akademie der Volkspartei, Tivoligasse 73, 1120 Wien)



19:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am Auftakt für Abg.z.NR Dr. Angelika Winzig teil (Kulturzentrum Lenzing, Johann-Böhm-Straße 1, 4860 Lenzing)



"Digi-Tour" mit BM Dr. Margarete Schramböck (Kärnten)



BM Elisabeth Köstinger nimmt am Treffen der deutschsprachigen Umwelt-Ministerinnen teil (Münster, bis 30.4.)



Arbeitsreise von BM Dr. Josef Moser (Kuba, bis 2.5.)



DIENSTAG, 30. April 2019

10:30 BM Dr. Margarete Schramböck eröffnet die Wirtschaftskammer Wien (Wirtschaftskammer Wien, Straße der Wiener Wirtschaft, 1020 Wien)



14:00 "Runder Tisch" mit StS Mag. Karoline Edtstadler zum Thema "Antisemitismus in Österreich bekämpfen" (Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, Schwarzenbergplatz 11, 1040 Wien)



15:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec und EU-Kandidat Mag. Wolfram Pirchner nehmen am "Maibaumfest" teil (Kirche Enkplatz, 1110 Wien)



18:00 BM Dr. Margarete Schramböck besucht das "Maibaumfest" (Feuerwehr Hintersdorf, Hauptstraße 34, 3413 Hintersdorf)



19:30 MEP Dr. Othmar Karas diskutiert mit Bürgerinnen und Bürgern zu "EU-Mythen" (Stadttheater Grein, Stadtplatz 7, 4360 Grein an der Donau)



20:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am "EUWA-Women's Talk" anlässlich "100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich" teil (Raiffeisen Forum, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien)



Besuchstag von BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann (Steiermark)



Besuchstag von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß (Kärnten)



Arbeitsreise von Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka (Liechtenstein)



MITTWOCH, 1. Mai 2019

08:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)



11:00 MEP Dr. Othmar Karas nimmt an der Veranstaltung des Vereins zur Dokumentation der Zeitgeschichte anlässlich der neu gestalteten Ausstellung "Schauplatz Eiserner Vorhang" teil (Schloss Weitra 71, 3970 Weitra)



13:00 BK Sebastian Kurz, BM Elisabeth Köstinger und BM Dr. Juliane Bogner-Strauß eröffnen gemeinsam das "Familienfest 2019" unter dem Motto "Familienzeit. Gartenzeit" u.a. StS Mag. Karoline Edtstadler (Schlosspark Schönbrunn, Parkbühne, Festgelände beim Najadenbassin, 1130 Wien)



15:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt anlässlich der Leistungsschau 2019 am "Radio Niederösterreich Frühshoppen" teil (Bundesstraße 34, 2851 Krumbach)



DONNERSTAG, 2. Mai 2019

09:00 Pressekonferenz mit BM Dr. Margarete Schramböck zum Thema "Artificial Intelligence" mit CEO von Accenture Michael Zettel (Future Camp Wien, Schottenring 16, 1010 Wien)



13:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec, MEP Dr. Othmar Karas und EU-Kandidat Mag. Wolfram Pirchner nehmen am "Landeswandertag der niederösterreichischen Senioren" teil (Bundesstraße 34, 2851 Krumbach)



16:00 Diskussionsveranstaltung mit StS Mag. Karoline Edtstadler zum Thema "Treffpunkt Europa-Stammtisch" (Das Moerisch, Tangem 2, 9871 Seeboden am Millstätter See)



18:00 MEP Dr. Othmar Karas nimmt am Wahlkampfauftakt der AktionsGemeinschaft teil (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien)



19:00 MEP Dr. Othmar Karas nimmt am Festakt "150 Jahre Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband" teil (Casino Baden, Kaiser Franz-Ring 1, 2500 Baden)



19:00 EU-Kandidatin StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an den "Millstätter Wirtschaftsgesprächen" teil (Hotel am See, Fischergasse 65, 9872 Millstatt)



19:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Gemeindeparteitag" teil (Schranne 3, 4702 Wallern an der Trattnach)



Arbeitsreise von BM Dr. Josef Moser (USA, bis 4.5.)



FREITAG, 3. Mai 2019

10:30 Pressekonferenz mit dem Präsidenten des Hilfswerk Österreichs MEP Dr. Othmar Karas (Cafe Museum, Operngasse 7, 1010 Wien)



11:00 BK Sebastian Kurz, BM Dr. Margarete Schramböck, BM Dr. Juliane Bogner-Strauß, StS Mag. Karoline Edtstadler, Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka und Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nehmen an der "Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus" im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus teil (Hofburg, 1010 Wien)



13:00 BM Elisabeth Köstinger eröffnet gemeinsam mit Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner das "Hochwasserschutzprojekt" (2564 Furth an der Triesting)



16:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Veranstaltung "150 Jahre Oberösterreich Landes-Feuerwehrverband" teil (Landeshauptplatz, 4020 Linz)



19:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Gauderfest" mit der traditionellen "Gambrinus-Rede" teil (6280 Zell am Ziller)



19:00 MEP Dr. Othmar Karas diskutiert zum Thema "Wozu brauche ich die EU überhaupt?" (Cafe Caspar, Grillparzerstraße 6, 1010 Wien)



SAMSTAG, 4. Mai 2019

10:00 "EU-Wahlkampfauftakt" mit BK Sebastian Kurz, EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber, VP-Spitzenkandidat MEP Dr. Othmar Karas uvm. (Sofiensäle, Marxergasse 17, 1030 Wien)



15:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec und EU-Kandidat Mag. Wolfram Pirchner nehmen am "Landestag des Wiener Seniorenbundes" teil (Studio 44, Marxergasse 17, 1030 Wien)



16:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, und MEP Dr. Othmar Karas nehmen am "Stammersdorfer Mailüfterl" teil (Heurigen Schreckenschlager, Kellergasse 20, 1210 Wien)



BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Gauderfest" teil (6280 Zell am Ziller)



SONNTAG, 5. Mai 2019

11:00 BK Sebastian Kurz, BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, StS Mag. Karoline Edtstadler und Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nehmen an der "Internationalen Gedenk- und Befreiungsfeier" teil (KZ-Gedenkstätte, Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen)



11:00 MEP Dr. Othmar Karas und Generalsekretär Karl Nehammer, MSc, sind bei "Neue Volkspartei Hietzing trifft Othmar Karas" (Bezirksmuseum Hietzing, Am Platz 2, 1130 Wien)



12:00 MEP Dr. Othmar Karas nimmt am "open House" der Neuen Volkspartei Döbling teil (Heuriger Mayer, Pfarrplatz 2, 1190 Wien)



16:00 MEP Dr. Othmar Karas diskutiert beim "Europa-Konzert" (Volksgarten, 1010 Wien)



BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Gauderfest und Gauderfest-Umzug" teil (6280 Zell am Ziller)



