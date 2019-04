SPÖ-Termine von 29. April bis 5. Mai 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 29. April 2019:

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures fährt zu einem viertägigen Besuch nach New York. Geplant sind unter anderem Treffen mit Vertretern des American Jewish Committee sowie mit Rabbi Arthur Schneier, mit Überlebenden des Holocaust und mit dem Executiv Vice Chairman der Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, Malcolm Hoenlein. Auch ein Besuch des 9/11 Memorial & Museum und des Österreichischen Kulturforums New York sind geplant. Bures trifft zudem mit Mariá Fernanda Espinosa Garcés, derzeitige Präsidentin der 73. UN-Generalversammlung, zusammen.

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am UN-INTERACTIVE MULTI-STAKEHOLDER HEARING „Moving together to build a healthier world” in New York teil.

9.00 Uhr SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder präsentieren vor der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle die zweite Plakatwelle der SPÖ zur Europawahl (Löwelstraße 18, 1014 Wien).

17.00 Uhr SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament Evelyn Regner diskutiert anlässlich der kommenden EU-Wahl mit VertreterInnen der anderen Parteien bei einer Podiumsdiskussion der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik ÖGFE (Presseklub Concordia Bankgasse 8, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf der Suche nach Europa“, kuratiert von Ulrike Guérot, hält Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn einen Vortrag zum Thema „Unser Europa - Wie wir die Welt sehen. Und wie uns die Welt sieht“. Im Anschluss daran findet ein Gespräch mit SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder über Europas Außen- und Sicherheitspolitik statt. Begrüßungsworte spricht der Gründungs- und Ehrenpräsident des Kreisky Forums, Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y3jjomz8 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.30 Uhr SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament Evelyn Regner diskutiert mit VertreterInnen der anderen Parteien bei einer Podiumsdiskussion des Club of Rome gemeinsam mit der „Agenda Austria 2020“ zum Thema „Agenda Europe 2035: Herausforderungen und Aufgaben zur Schaffung eines digitalen Europa. Wie positioniert sich Österreich?" (Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

DIENSTAG, 30. April 2019:

16.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures trifft Deputy Executive Director Åsa Regnér (UN Women) (New York, USA).

18.00 Uhr [NACHTRAG ZU DEN SPÖ-TERMINEN FÜR DEN 1. MAI] SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament Evelyn Regner hält die Festrede bei der Maifeier der SPÖ Kronstorf (Brucknerplatz, 4484 Kronstorf).

20.00 Uhr Traditioneller Fackelzug der SPÖ-Jugendorganisationen vor der Wiener Staatsoper. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto: „Schluss mit Rassismus!“. Im Anschluss an den Fackelzug gibt es ein kostenloses Konzert von KAFVKA am Rathausplatz.

MITTWOCH, 1. Mai 2019:

9.00 Uhr Die traditionelle Mai-Kundgebung der SPÖ Wien findet unter dem Motto „Zusammen sind wir Wien. Zusammen sind wir Europa!“ statt. Alle 23 Bezirksorganisationen und zahlreiche befreundete Organisationen ziehen am Wiener Rathausplatz ein. Bei der Schlusskundgebung ab ca. 10.45 Uhr sprechen SPÖ Wien-Vorsitzender, Bürgermeister Michael Ludwig, SPÖ Wien-Frauenvorsitzende Marina Hanke, AK-Präsidentin Renate Anderl, die SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner sowie SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder und SPÖ-EU-Kandidatin Evelyn Regner. Um Anmeldung wird gebeten unter: wienpresse@spw.at. Nach dem Maiaufmarsch und der Kundgebung am Rathausplatz findet der Mercato Rosso vor der SPÖ-Parteizentrale in der Löwelstraße statt.

12.00 Uhr Tag der offenen Tür im Waschsalon Karl-Marx-Hof (12.00 bis 17.00 Uhr). Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter: www.dasrotewien-waschsalon.at (Karl-Marx-Hof, 19, Halteraugasse 7).

13.00 Uhr Maifest auf der Kaiserwiese im Wiener Prater mit vielen Bands und Attraktionen.

DONNERSTAG, 2. Mai 2019:

18.00 Uhr SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament Evelyn Regner diskutiert anlässlich der kommenden EU-Wahl mit VertreterInnen der anderen Parteien bei einer Podiumsdiskussion des International Institute for Peace und Amnesty International (IP Möllwaldplatz 5/4, 1040 Wien).

18.00 SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder ist gemeinsam mit Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky zu Gast beim Filmabend im Europabogen (Der Rote Bogen, Lerchenfelder Gürtel 60, Gürtelbogen 36, 1080 Wien).

FREITAG, 3. Mai 2019:

11.00 Uhr SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda, stv. SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried und SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder nehmen an der Gedenkveranstaltung anlässlich Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus teil (Parlament, Hofburg).

16.30 Uhr Pressekonferenz mit SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament Evelyn Regner anlässlich ihres Besuchs in der Südweststeiermark zu den kommenden EU-Wahlen (Cafe Bartl, Hauptplatz 12, 8530 Deutschlandsberg).

SAMSTAG, 4. Mai 2019:

9.45 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder besucht die Veranstaltung „100 Jahre Frauenwahlrecht“ (Hofferplatz, 1160 Wien).

11.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder beim Wahlauftakt 3., 4. Und 5. Bezirk in der SPÖ Landstraße.

14.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder besucht das „Mailüfterl“ in Stammersdorf.

SONNTAG, 5. Mai 2019:

11.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda, stv. SPÖ-Klubvorsitzender Jörg Leichtfried und SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder nehmen an der Befreiungsfeier in Mauthausen teil; u.a. mit SPÖ-Abgeordneter Petra Bayr. (Mauthausen)

18.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder besucht das Europakonzert mit Diskussionsbeitrag im Volksgarten.

(Schluss) mp

