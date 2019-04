Eröffnung des NÖ Donaufestivals 2019

„New Society“ bis 5. Mai

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Freitag, 26. April, wird um 18 Uhr in Krems das diesjährige NÖ Donaufestival eröffnet. Das Konzert- und Performanceprogramm startet mit Yonatan Gat & The Eastern Medicine Singers im Klangraum Krems Minoritenkirche bzw. Karin Pauer & Aldo Giannotti mit „this is where we draw the line“ im Forum Frohner. Davor wird bereits ab 17 Uhr zu einem kleinen Umtrunk in die Krypta der Minoritenkirche geladen.

Danach setzt das Kunstfestival unter dem diesjährigen Motto „New Society“ an zwei verlängerten Wochenenden (27. bis 29. April und 4. bis 6. Mai) auch heuer wieder auf abenteuerliche Ästhetiken und Vibrationen zwischen Musik, Performance, bildender Kunst, Film und diskursiven Formaten und lädt an den sechs Festivaltagen zu insgesamt 84 Einzelveranstaltungen an 18 verschiedenen Spielorten.

Im Bereich der Musik bietet das erste Wochenende u. a. Auftritte von Giant Swan, Anna von Hausswolff, Lafawndah, Khalab, Shortparis, Årabrot, Katharina Ernst, Lonnie Holley, Holly Herndon, Shortparis und Planningtorock. Ergänzt wird das Programm im Bereich Art / Performance durch die Österreich-Premiere von „Paradise Now (1968 -2018)“ von Michiel Vandevelde / fABULEUS, eine Exhibition von Jonas Staal, eine Videoinstallation von Mohammed Bouroussia etc.

Das zweite Wochenende umfasst u. a. musikalische Beiträge von Kate Tempest, Hyph11e, NKISI, Apparat, Flotation Toy Warning, Yves Tumor, Rafael Anton Irisarri, Irreversible Entanglements, Lucrecia Dalt, Eartheater und Grim Lusk. Dazu kommen die Uraufführung der Performance „Kultur“ von El Conde de Torrefiel, eine Performance von Stefan Kaegi, Rimini Protokoll und Thomas Melle etc.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten bei der NÖ Festival und Kino GmbH. unter 02732/90 80 33, e-mail office @ donaufestival.at und www.donaufestival.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse