Toto: Doppeljackpot – am Wochenende winken rund 20.000 Euro

Jackpots auch beim Zwölfer und in den ersten beiden Torwette Rängen

Wien (OTS) - Die Toto Rund 17A war die zweite in Folge, in der es keinen Dreizehner gab. Damit geht es am Wochenende um einen Doppeljackpot und um rund 20.000 Euro für 13 richtige Ergebnisse.

Es gab diesmal aber auch keinen Zwölfer, also geht es hier um einen einfachen Jackpot.

Und auch in der Torwette blieben die Töpfe in den ersten beiden Gewinnrängen verschlossen, da es niemandem gelang, auch nur vier Ergebnisse richtig zu tippen. Für fünf richtige Ergebnisse werden am Wochenende bereits rund 40.000 Euro im Topf liegen.

Annahmeschluss für die Runde 17B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 17A

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 12.641,66 es warten 20.000 Euro JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 3.226,00 15 Elfer zu je EUR 47,70 155 Zehner zu je EUR 9,20 37 5er Bonus zu je EUR 16,10

Der richtige Tipp: 2 X 1 2 2 / 1 2 1 X 2 1 2 X 2 2 X X 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 38.603,04 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 825,89 Torwette 3. Rang: 1 zu EUR 514,00 Hattrick: JP zu EUR 116.834,34 Torwette-Resultate: 1:2 2:2 +:1 0:2 0:1

