Grüne Wien/Huemer zum Tag der Arbeitslosen: “Raus aus der sozialen Klimakrise”

Wien (OTS) - “Raus aus der sozialen Klimakrise” heißt das Motto des diesjährigen “Tags der Arbeitslosen” der Grünen Wien, der heuer zum 21. Mal veranstaltet wird. “Türkis-Blau heißt Sozialabbau. Die Mindestsicherung wurde gestern abgeschafft, die neue Sozialhilfe sieht die schlimmsten Kürzungen seit dem Jahr 1945 vor. Die Abschaffung der Notstandshilfe ist bereits paktiert, damit droht rund 120.000 BezieherInnen dieser Unterstützung schon bald ein Abrutschen in bittere Armut”, so Huemer.

Dauerhafte Altersarbeitslosigkeit ist eines der größten Risiken in einer sich wirtschaftlich und technologisch rasch änderenden Welt. “Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, könnten bald ohne ausreichenden Versicherungsschutz dastehen. Ihnen bleibt dann nur mehr die Sozialhilfe. Das ist der Stil von türkis-blau. Diese Politik ist zynisch, abgehoben, weltfremd und vor allem ungerecht.”

Die Regierung konnte auch die äußerst günstige wirtschaftliche Lage nicht dazu nutzen, die Arbeitslosigkeit in größerem Ausmaß zu senken. Kein Wunder, denn mit massiven Kürzungen des AMS-Budgets fehlen nun die Mittel, um Menschen weiter zu qualifizieren. Stattdessen soll ein Computer-Algorithmus ausrechnen, ob sich die Unterstützung eines arbeitslosen Menschen noch "auszahlt". “Hier lässt die Regierung eine große Chance aus und damit abertausende Menschen auf Arbeitssuche im Stich. Programme für Ältere, Jugendliche, MigrantInnen werden zurückgefahren, AMS-TrainerInnen selbst zu Arbeitslosen gemacht und Frauen in die Teilzeitfalle gelockt”, so Huemer.

Am Tag der Arbeitslosen wollen die Grünen Wien auf die Probleme für Menschen auf Jobsuche in Österreich aufmerksam machen. Denn es gibt immer noch große Gruppen, die kaum oder gar nicht von der guten Konjunktur profitieren.

Rund um den Tag der Arbeitslosen am 30. April gibt es wieder zahlreiche AMS-Frühstücke: Bei Gebäck und Kaffee bieten zahlreiche Grüne Bezirksorganisationen ein offenes Ohr für die Sorgen und Wünsche der Menschen auf Jobsuche.

Am Mo, 29.4. diskutieren die Grünen Wien ab 18:30 in der IG-Architektur, Gumpendorferstraße 69b, unter dem Titel “Im Mittelpunkt der Mensch, oder was?” mit ExpertInnen über Auswirkungen und Alternativen zur türkis-blauen Beschäftigungspolitik.

Weiters laden Gemeinderätin Barbara Huemer und Monika Vana, Abgeordnete zum Europaparlament, zum kostenlosen Kino-Besuch: Gezeigt wird der Film “Wackersdorf”, am 30. April im Admiralkino.

Alle Termine zum Tag der Arbeitslosen gibts unter https://wien.gruene.at/arbeit/tag-der-arbeitslosen-2019.





Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at