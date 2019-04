Präsentation von „Hansi Hinterseer – Sommertraum an der Südsteirischen Weinstraße“ in Leutschach

Zu sehen am 4. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Natur, Tiere, Brauchtum, Tradition und jede Menge Musik – all das präsentiert Hansi Hinterseer am Samstag, dem 4. Mai 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 in „Hansi Hinterseer – Sommertraum an der Südsteirischen Weinstraße“. In der neuen Folge seiner Reihe trifft er Persönlichkeiten aus der Region und entdeckt an erlebnisreichen Tagen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, wie einzigartig und vielfältig Natur und Kulinarik in dieser Region der Steiermark sind.

Für den 25. April hatten ORF, Interspot Film und der Tourismusverband Südsteirische Weinstraße zur exklusiven Präsentation der Sendung ins „Kniely Haus“ in Leutschach eingeladen.

Hansi Hinterseer, der Berner Sennenhund Ustin, das Produktionsteam, Cinestyria und Partner waren bei der Preview vertreten.

Hansi Hinterseer: „Was gibt es Netteres, als mit ein paar Freunden zusammen zu sein und das Leben zu genießen. Hier ist die Volkskultur noch lebendig und ich freu mich, dass ich die Südsteirische Weinstraße und die Menschen, die hier leben, hab kennenlernen dürfen.“

ORF-Sendungsverantwortlicher Florian Illich, der auch bereits eine neue Ausgabe für 2020 ankündigte: „Die Sendung verbindet mehrere Elemente: Hansi Hinterseer, großartige lokale Gesprächspartner, Natur, Tiere, Brauchtum, Tradition, stimmige Musik – all das in hochwertigen Bildern, die zum Träumen und Verweilen einladen. Wir sind auf diese Reihe stolz und tragen gemeinsam mit unseren Partnern vom BR, HR und MDR Bilder aus der Region über die Grenzen hinaus.“

Regisseurin Andrea Albrecht ließ es sich nach der Präsentation nicht nehmen, sich beim gesamten Team, „ohne das dieser Film nicht möglich gewesen wäre“, zu bedanken.

Martin Demmerer, Herstellungsleiter bei Interspot Film: „Wir haben hier eine Region vorgefunden, die uns mit offenen Armen aufgenommen hat. Ich denke, dass es uns gelungen ist, sie und die vielen tollen Menschen hier authentisch zu präsentieren.“

Enrico Jakob, Cinestyria: „Drei Faktoren lassen in diesem Film die Sonne scheinen: Hansi Hinterseer gemeinsam mit Ustin, die hervorragende Regie von Andrea Albrecht sowie die Südsteirerinnen und Südsteirer mit ihrem Naturell und ihrer Gastfreundschaft, die man auch im Film spürt. Wir haben mit ,Hansi Hinterseer – Sommertraum an der Südsteirischen Weinstraße‘ ein tolles Projekt in die Steiermark geholt.“

Herbert Germuth, Obmann vom Tourismusverband Die Südsteirische Weinstraße: „Es ist ein toller Tag für uns mit dieser Präsentation eines Musikfilms über die Südsteirische Weinstraße – und es freut mich ganz besonders, dass Hansi Hinterseer heute anwesend ist. Ich danke dem ORF, der die Sendung beauftragt hat, und der Interspot, die sie umgesetzt hat, dafür, dass wir unsere Region im gesamten deutschsprachigen Raum präsentieren können.“

„Hansi Hinterseer – Sommertraum an der Südsteirischen Weinstraße“ ist eine ORF/HR/MDR/BR-Koproduktion, hergestellt von Interspot Film, entstanden mit der Unterstützung von CineStyria.

Sendetermin ORF 2/BR: Samstag, 4. Mai, 20.15 Uhr

Sendetermin HR: Donnerstag, 30. Mai, 20.15 ihr

Sendetermin MDR: Montag, 10. Juni, 20.15 Uhr

Hansi Hinterseer präsentiert in der Sendung auch seine beliebten Hits. Außerdem begrüßt er musikalische Gäste wie Peter Kraus, Francine Jordi, Linda Hesse, die Stoakogler, CubaBoarisch 2.0 – Leo Meixner, Monika Avsenik, Perpetuum Jazzile, Vincent & Fernando sowie die ortsansässige Hausmusik Jamnik. Auf seinem musikalischen Streifzug wird er von Berner Sennenhund Ustin begleitet.

