SPÖ-Termine zum 1. Mai 2019

Wien (OTS/SK) - SONNTAG, 28. April 2019:

9.00 Uhr Der burgenländische SPÖ-Vorsitzende, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil beim Bezirksmaifest in Rudersdorf (Heuriger Retz, Untere Hauptstraße 50, 7571 Rudersdorf, Bezirk Jennersdorf).

11.00 Uhr Der niederösterreichische SPÖ-Vorsitzende, LHStv. Franz Schnabl, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder und der niederösterreichische SPÖ-EU-Kandidat Günther Sidl beim Frühschoppen zur Europawahl in Marbach (Bezirk Melk).

MONTAG, 29. April 2019:

19.30 Uhr Fackelzug mit Festrede von SPÖ-EU-Kandidat Günther Sidl in Wiener Neustadt (Vorplatz BORG, Herzog Leopold-Straße 32, Wiener Neustadt).

DIENSTAG, 30. April 2019:

15.00 Uhr Stv. SPÖ-Klubvorsitzender Jörg Leichtfried und der steirische SPÖ-Landesparteivorsitzende, LHStv. Michael Schickhofer sprechen am Vorabend des 1. Mai beim Europafest der SPÖ Weiz (Europa-Allee, Weiz).

16.00 Uhr Die oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende Birgit Gerstorfer bei der 1. Mai-Feier und beim Maibaumaufstellen in Laakirchen.



18.00 Uhr Die oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende Birgit Gerstorfer bei der Vorfeier zum 1. Mai in Grieskirchen.

20.00 Uhr Traditioneller Fackelzug der SPÖ-Jugendorganisationen vor der Wiener Staatsoper. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto: „Schluss mit Rassismus!“. Im Anschluss an den Fackelzug gibt es ein kostenloses Konzert von KAFVKA am Rathausplatz (1010 Wien).

20.00 Uhr Der niederösterreichische SPÖ-Vorsitzende, LHStv. Franz Schnabl hält bei der Bezirksmaifeier mit Fackelzug die Festrede (Vereinshaus, Dr. Julius Sturm Straße 114, Groß Gerungs, Bezirk Zwettl).

20.45 Uhr Fackelzug durch Himberg mit einer Festansprache (ca. 21.15 Uhr) von SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder am Sportplatz (Bezirk Bruck an der Leitha).

21.00 Uhr Fackelzug mit Festrede von SPÖ-EU-Kandidat Günther Sidl in Spillern/Gemeindezentrum (Bezirk Korneuburg).

MITTWOCH, 1. Mai 2019:

8.00 Uhr Der steirische LHStv. Michael Schickhofer, Landtagspräsidentin und EU-Kandidatin Bettina Vollath, Klubobmann Hannes Schwarz, Nationalrätin Verena Nussbaum, Landesrätin Doris Kampus, Gemeinderat Michael Ehmann, AK-Präsident Josef Pesserl und ÖGB-Vorsitzender Horst Schachner bei der Mai-Feier in Graz, Volksgartenpavillon und Hauptplatz; Beginn der Ansprachen: 10.00 Uhr.

9.00 Uhr Die traditionelle Mai-Kundgebung der SPÖ Wien findet unter dem Motto „Zusammen sind wir Wien. Zusammen sind wir Europa!“ statt. Alle 23 Bezirksorganisationen und zahlreiche befreundete Organisationen ziehen am Wiener Rathausplatz ein. Bei der Schlusskundgebung ab ca. 10.45 Uhr sprechen SPÖ Wien-Vorsitzender, Bürgermeister Michael Ludwig, SPÖ Wien-Frauenvorsitzende Marina Hanke, AK-Präsidentin Renate Anderl, die SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner sowie SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder. Um Anmeldung wird gebeten unter: wienpresse@spw.at. Nach dem Maiaufmarsch und der Kundgebung am Rathausplatz findet der Mercato Rosso vor der SPÖ-Parteizentrale in der Löwelstraße statt.

9.00 Uhr Der niederösterreichische SPÖ-Vorsitzende, LHStv. Franz Schnabl, Bezirksvorsitzender, Bürgermeister Matthias Stadler, AK-NÖ-Präsident Markus Wieser, SPÖ-NÖ-Landesfrauenvorsitzende Elvira Schmidt und der niederösterreichische EU-Spitzenkandidat Günther Sidl sprechen bei der 1. Mai-Kundgebung der SPÖ St. Pölten (Rathausplatz in St. Pölten).

10.00 Uhr Maifeier mit Landtagspräsidentin und EU-Kandidatin Bettina Vollath, Landesrat Anton Lang und ab 14.00 Uhr mit dem steirischen LHStv. Michael Schickhofer (Leoben, Hauptplatz).

10.00 Uhr Der burgenländische SPÖ-Vorsitzende, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Landesrätin Daniela Winkler, SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax bei der Bezirksmaifeier in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See).

10.00 Uhr Die oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende Birgit Gerstorfer und EU-Kandidatin Marlene Göntgen halten beim 1. Mai-Fest der SPÖ-Bezirkspartei Wels-Pernau Festreden (Volkshochschule in der Ingeborg-Bachmann-Straße 23, Wels).

10.00 Uhr Ansprache des Vorarlberger SPÖ-Vorsitzenden Martin Staudinger bei der 1. Mai-Feier der SPÖ Vorarlberg (Hafen Bregenz).

11.00 Uhr Der Tiroler SPÖ-Vorsitzende Georg Dornauer, FSG Tirol Vorsitzender Stephan Bertel und die Spitzenkandidatin der SPÖ Tirol für die EU-Wahl Theresa Muigg sprechen bei der 1. Mai-Kundgebung im Rapoldipark in Innsbruck.

11.00 Uhr Der oberösterreichische Spitzenkandidat für die EU-Wahl Hannes Heide spricht bei der 1. Mai-Feier am Hauptplatz in Linz.

11.00 Uhr Der Salzburger SPÖ-Vorsitzende Walter Steidl nimmt an der FSG-Maifeier vor dem ÖGB/AK-Haus teil (Markus-Sittikus-Straße 10, 5020 Salzburg).

11.15 Uhr Festansprache vom Kärntner SPÖ-Vorsitzenden, Landeshauptmann Peter Kaiser bei der 57. ARBÖ-Sternfahrt und anschließendem SPÖ-Bezirksfamilienfest im Sportzentrum Völkermarkt.

12.00 Uhr Tag der offenen Tür im Waschsalon Karl-Marx-Hof (12.00 bis 17.00 Uhr). Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter: www.dasrotewien-waschsalon.at (Karl-Marx-Hof, 19, Halteraugasse 7).

12.30 Uhr Der niederösterreichische SPÖ-Vorsitzende, LHStv. Franz Schnabl hält beim Maifest in Traiskirchen die Festansprache (Hauptplatz Traiskirchen/Bezirk Baden).

13.00 Uhr Der niederösterreichische SPÖ-Vorsitzende, LHStv. Franz Schnabl hält die Festrede bei der Bezirksmaifeier in Zwentendorf (Bezirk Tulln).

13.00 Uhr Maifest auf der Kaiserwiese im Wiener Prater mit vielen Bands und Attraktionen.

13.30 Uhr Festansprache vom Kärntner SPÖ-Vorsitzenden, Landeshauptmann Peter Kaiser beim 1. Mai-Familienfest der SPÖ Klagenfurt auf der Spielwiese Kreuzbergl Klagenfurt.

14.00 Uhr Bezirksmaifeier u. 100-jähriges Bestehen der SPÖ Poysdorf mit Festreden des niederösterreichischen EU-Spitzenkandidaten Günther Sidl und SPÖ-Abgeordneter Melanie Erasim (Bezirk Mistelbach).

14.30 Uhr Der burgenländische SPÖ-Vorsitzende, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Landesrat Heinrich Dorner und SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax bei der Kundgebung der Bezirksmaifeier in Neutal (Bezirk Oberpullendorf).

16.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder spricht beim 1. Mai-Fest der SPÖ Ottakring in Sandleiten (Matteottiplatz, 1160 Wien)

16.00 Uhr Der burgenländische SPÖ-Vorsitzende, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax beim Bezirksmaifest in Unterkohlstätten (Bezirk Oberwart).

16.00 Uhr Der niederösterreichische SPÖ-EU-Spitzenkandidat Günther Sidl und SPÖ-Abgeordnete Melanie Erasim halten eine Festansprache bei der Bezirksmaifeier der SPÖ Hollabrunn am Hauptplatz (Hauptplatz Hollabrunn/Bezirk Hollabrunn).

17.00 Uhr SPÖ-Kandidatin für die Europawahl Evelyn Regner hält die Festansprache beim Maifest in Stockerau (Blaboliheim, In der Aus 1, 2000 Stockerau/Bezirk Korneuburg).

(Schluss) mp/up





Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/