41. Europäische Polizeipräsidentenkonferenz

Wien (OTS) - Datum: 23.04.2019 bis 26.04.2019

Uhrzeit: -

Adresse: Wien

Von 23.04.2019 bis 26.04.2019 fand die 41. europäische Polizeipräsidentenkonferenz in Wien statt, welche alljährlich in einer anderen europäischen Hauptstadt abgehalten wird. An der diesjährigen Konferenz nahmen 32 Delegationen aus 31 Ländern teil. Darunter Delegationen der Polizei aus Moskau, Ankara, Baku, Paris, Berlin oder Prag.

Generalsekretär Mag. Peter GOLDGRUBER hieß die Polizeipräsidenten herzlich willkommen und Landespolizeipräsident Dr. Gerhard PÜRSTL eröffnete die Konferenz. Hauptthemen des Kongresses waren Kriminalität gegen Senioren, häusliche Gewalt sowie Suchtmittel- und Suchtmittelbegleitkriminalität. Neben Vorträgen der Wiener Polizei gab es auch interessante Präsentationen der Polizei Helsinki, Zagreb, Tallinn, Reykjavik und Berlin. Mit großem Interesse verfolgten die internationalen Delegationen den Vortrag der Pariser Polizei zum aktuellen Thema „Gelbwesten-Proteste“.

Die Delegationen wurden im Anschluss an den 1. Konferenztag zu einem Galadinner im Rathaus geladen und von Bürgermeister Dr. Michael LUDWIG herzlich in Empfang genommen. Auch das Orchester der Polizeimusik Wien begrüßte die Gäste im Arkadenhof des Wiener Rathauses durch eine musikalische Darbietung. Nach Unterzeichnung der gemeinsamen Abschlussdeklaration klang der zweite Kongresstag bei einer gemeinsamen Sightseeing Tour durch Wien und einem anschließenden Heurigenbesuch aus.

