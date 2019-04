50 Jahre Ärztefunkdienst: Drei Millionen Visiten, sieben Millionen Telefonberatungen

Ärztekammer-Vizepräsident Steinhart: „1969 war das Jahr der Mondlandung, von Woodstock … und die Geburtsstunde des Ärztefunkdienstes“

Wien (OTS) - Der Ärztefunkdienst (ÄFD) der Ärztekammer für Wien feiert morgen, Samstag, sein 50-jähriges Bestehen. „1969 war nicht nur das Jahr der ersten Mondlandung oder des Woodstock-Festivals, es war auch das Geburtsjahr des damals noch ‚Ärztenotdienst‘ genannten heutigen Ärztefunkdienstes. Seither stehen die Funkdienstärzte für alle Wienerinnen und Wiener bereit, wenn die Ordinationen ihrer Hausärztinnen und Hausärzte in der Nacht, am Wochenende oder an Feiertagen geschlossen haben“, so Johannes Steinhart, Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien, anlässlich des Jubiläums. ****

Insgesamt wurden in diesem halben Jahrhundert mehr als drei Millionen Visiten gefahren, und fast sieben Millionen Mal läuteten die Telefone der Notfallnummer 141 in der ÄFD-Einsatzzentrale für telefonische medizinische Beratungen.

1.150 Ärztinnen und Ärzte waren seit dem Jahr 1969 für den ÄFD tätig, und das neben ihren hauptberuflichen Tätigkeiten in der eigenen Ordination oder in einem Spital. Mittlerweile betreibt der ÄFD zusätzlich eine Wochenend- und Feiertagsordination in Wien, Allgemeinmedizinische Akutordinationen (AMA) im AKH und SMZ Ost sowie die Kinderärztlichen Wochenendnotdienste KiND im AKH und SMZ Süd. (bs)

(S E R V I C E – Der Ärztefunkdienst ist unter der Telefonnummer 141 werktags in den Nachtstunden von 19.00 bis 7.00 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember von 0.00 bis 24.00 Uhr besetzt; Ärztefunkdienst-Ordination in 1150 Wien, Pillergasse 20: Samstag, Sonn- und Feiertage sowie 24. und 31. Dezember von 8.00 bis 20.00 Uhr; Allgemeinmedizinische Akutordination AMA im Wiener AKH, 1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20, Grüner Bettenturm, Ebene 6, Leitstelle 6B: Montag bis Freitag von 16.00 bis 22.00 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage sowie 24. und 31. Dezember von 10.00 bis 22.00 Uhr; Allgemeinmedizinische Akutordination im SMZ Ost, 1220 Wien, Langobardenstraße 122: Samstag, Sonn- und Feiertage sowie 24. und 31. Dezember von 10.00 bis 18.00 Uhr; Kinderärztliche Wochenendnotdienst KiND im AKH sowie im SMZ Süd, 1100 Wien, Kundratstraße 3: Samstag, Sonn- und Feiertage von 10.00 und 18.00 Uhr.)

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer Wien

Mag. Bernhard Salzer

(+43-1) 51501 - 1407, 0664/8109692

salzer @ aekwien.at

http://www.aekwien.at