Wiener Töchtertag bei Manner

Manner fördert Mädchen in technischen Berufen

Wien (OTS) - Der Wiener Töchtertag am 25. April 2019 ermöglichte Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren, einen Tag lang in die Berufswelt "hineinzuschnuppern" und ein Unternehmen, in dem technische oder naturwissenschaftliche Berufe ausgeübt werden, zu besuchen. Rund 180 Wiener Firmen unterstützten diese Initiative. Auch Manner gab interessierten Mädchen die Möglichkeit, die Ausbildungswege für technische Berufe zu entdecken. 12 Mädchen bekamen nach einer Vorstellung des Unternehmens durch die beiden Vorstände Mag. Albin Hahn (Finanzen & Personal) und Thomas Gratzer (Produktion & Technik) Einblicke in die Berufsfelder Lebensmitteltechnologie und Mechatronik und konnten bei verschiedenen Aufgaben auch gleich ihr technisches Geschick probieren.

„Die jungen Frauen konnten einen Tag in unserem Unternehmen verbringen und die Produktion, Technik, Qualitätssicherung und Produktentwicklung kennenlernen, ihre technisch-handwerklichen Fähigkeiten ausprobieren und so einen Einblick in den Arbeitsalltag bekommen,“ freut sich Manner Finanz- & Personalvorstand Mag. Albin Hahn über das rege Interesse. „Mit der Teilnahme an dieser Initiative unterstreicht Manner seine langjährigen Bestrebungen mit der Lehrlingsausbildung ausgezeichnete Fachkräfte und zukünftige Führungskräfte auszubilden und nimmt gleichzeitig als Unternehmen seine soziale Verantwortung wahr.“

