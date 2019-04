Erzbergrodeo XX5: mehr Action und Unterhaltung geht nicht!

Die 25ste Erzbergrodeo Jubiläumsausgabe serviert den Teilnehmern nicht nur extreme Herausforderungen, auch das Rahmenprogramm am größten Dirtbike-Event der Welt beeindruckt!

Enzersfeld (OTS) - Motorsport-Legende Heinz Kinigadner bezeichnet das Erzbergrodeo auch gerne als das "Woodstock der Motorrad-Offroadszene" und die 25ste Ausgabe des weltweit renommiertesten Xtreme Enduro Events wird dem Urteil des 2-fachem MX-Weltmeisters und Dakar Heroes mehr als gerecht. "Die Startplätze für die Rennbewerbe sind seit Monaten ausverkauft und wir erwarten ein volles Haus am Berg aus Eisen, mit Teilnehmern und Fans aus allen Kontinenten. Die Besucher dürfen sich auf ein spektakuläres Rahmenprogramm voller Action und Unterhaltung freuen, wir geben 4 Tage lang Vollgas am Berg und in der Erzbergrodeo Arena!" , so Veranstalter Karl Katoch.

Erzbergrodeo Opening Pressekonferenz

Als Ouvertüre zu vier Tagen Xtreme Enduro Action der Superlative präsentiert das Erzbergrodeo die Topfahrer und Sieganwärter 2019 bei der offiziellen Auftakt-Pressekonferenz. Erzbergrodeo-Mastermind Karl Katoch gibt einen Ausblick auf die enormen Herausforderungen für die und stellt die Werksfahrer und Spitzenreiter des Erzbergrodeo XX5 näher vor. Die Pressekonferenz wird Live auf den Videowalls in der Acerbis Action Arena und im Ottakringer Festzelt übertragen.

Autogrammstunde mit Dani Pedrosa

3-facher Motorrad-Weltmeister, 54 Grand Prix Siege, 153 Podiums... MotoGP Legende Dani Pedrosa braucht man gestandenen Motorsport-Fans nicht erst vorstellen. Nach seinem Rücktritt vom aktiven Sport im Vorjahr bleibt der Spanier der MotoGP Gemeinde als Testfahrer im Red Bull KTM Factory Racing Team erhalten und kann sich endlich einen lang gehegten Wunsch erfüllen: einen Besuch am Erzbergrodeo! Am Donnerstag und Freitag können sich Fans ein Autogramm von Dani Pedrosa in der Erzbergrodeo Arena sichern!

24MX Erzbergrodeo Endurocross

Strombike-Motorsport auf höchstem Niveau: beim 24MX Erzbergrodeo Endurocross kommen nicht nur die Teilnehmer auf ihre Kosten, die Besucher dürfen sich auf Action und beinharte Fights um jeden Meter freuen. Die knapp 300 Teilnehmer starten auf identischem Material - der elektrisch angetriebenen KTM Freeride E-XC! In den Qualifyings am Freitag und Samstag gilt es zunächst, eine möglichst schnelle Runde auf dem Endurocross-Parcours in der Acerbis Action Arena zu fahren, der mit einer 5 Meter hohen Steilwandkurve eine echte Challenge bietet. Die 48 schnellsten Fahrer aus der Qualifikation stehen dann am Samstag Abend im Superfinale und fighten vor begeistertem Publikum um den Hauptpreis: einen Startplatz in der ersten Startreihe des Red Bull Hare Scramble!

AKRAPOVIC One-On-One Rider Presentation

Bei keinem anderen Dirtbike-Bewerb gehen derart viele Topfahrer an den Start wie beim Erzbergrodeo. Die Erfolge dieser Athleten aus 5 Kontinenten sind beeindruckend: unzählige Enduro-und Trial-Weltmeistertitel, Motocross- und Supercross-Champions, Superenduro-Weltmeister, X-Games Medaillenträger und sogar Rally Dakar-Sieger gehen am Erzberg an den Start. Die AKRAPOVIC One-On-One Rider Presentation bietet am Freitag und Samstag die exklusive Gelegenheit, die Elite des Sports in der Acerbis Action Arena hautnahe bei der Arbeit zu erleben.

KRONE Challenge powered by Husqvarna Bicycles

Am Samstag sollten Besucher und Promis "starke Wadln" mit in die Acerbis Action Arena bringen - denn bei der KRONE Challenge treten die Teams von Karl Katoch und Heinz Kinigadner bei einem unterhaltsamen Publikumsrennen gegeneinander an! Die Wahl der Waffen in diesem epischen Konkurrenzkampf der beiden alten Freunde ist bereits gefallen: alle Teilnehmer gehen auf den brandneuen Husqvarna E-Bikes in den Kampf um die schnellste Rundenzeit am Endurocross Parcours. Jedes Team besteht aus einem prominenten Erzbergrodeo Gast und jeweils 3 Besuchern, die die Teilnahme über das Gewinnspiel auf krone.at und kronehit.at gewonnen haben. Wir sind gespannt, welches Team sich schlußendlich Ruhm und Ehre am Fuße des "Eisernen Giganten" holen wird...

Red Bull Hare Scramble Meet & Greet

Bevor das Erzbergrodeo Highlight am Sonntag um 14:30 Uhr gestartet wird und zum 25sten Mal die Spreu vom Weizen trennt, geben die Topfahrer für ihre Fans Autogramme in der Acerbis Action Arena. Taddy Blazusiak, Cody Webb, Graham Jarvis und Co. stehen ab 10:00 Uhr bereit zur Red Bull Hare Scramble Meet & Greet Autogrammstunde...

VOLKSWAGEN SUV Academy am Erzbergrodeo

Als offizieller Fahrzeugpartner des Erzbergrodeo bietet Volkswagen ein spezielles Highlight für alle Besucher. Auf einem speziellen Testgelände können die leistungsstarken Volkswagen SUV-Modelle bestaunt und selbst getestet werden! Bei der Volkswagen SUV Academy können Erzbergrodeo Besucher die Leistungsfähigkeit der Modelle T-Roc, Tiguan, Touareg und Amarok bei einem Testdrive selbst erleben. Innovative Assitenzsysteme wie Park-Assist oder Trailer-Assist können ebenso getestet werden wie Bergauf- und Bergabfahr-Assistenten, Schrägfahrten und vieles mehr. Die Testfahrten werden von professionell ausgebildeten Trainern der Volkswagen Driving Experience begleitet. Interessierte Besucher können sich ab Mitte Mai auf volkswagen.at und erzbergrodeo.at, sowie vor Ort am Volkswagen Stand in der Erzbergrodeo Arena anmelden - auf dem auch der brandneue T-Cross präsentiert wird. Angemeldete Teilnehmer an der Volkswagen SUV Academy werden mit dem Erzbergrodeo Shuttle-Bus Service bequem zum Testgelände gebracht!

Erzbergrodeo Rider Parties

Am Erzbergrodeo geht die Action auch nach Sonnenuntergang weiter! Bei den legendären Erzbergrodeo Rider Parties im Ottakringer Festzelt werden nicht nur die Sieger der Rennbewerbe gefeiert und die Highlights des Tages auf der Mega-Videowall gezeigt, im Anschluß an den offiziellen Teil versorgt DJ Scorpal das Partyvolk bis in die frühen Morgenstunden mit heißer Musik. Mit dem kostenlosen Erzbergrodeo Shuttle-Bus Service können Besucher bis 4:00 Uhr Früh bequem zum Besucherparkplatz oder zum Overnight Paddock gelangen, um entweder die Heimreise anzutreten oder die Nacht am Erzberg zu verbringen. Alle Infos dazu auf erzbergrodeo.at

MOTOREX vergibt exklusiv die letzten 2 Erzbergrodeo-Startplätze!

Die Erzbergrodeo XX5 Jubiläumsausgabe ist bereits seit Monaten ausgebucht, tausende Offroad-Athleten aus mehr als 40 Nationen und allen Kontinenten fiebern dem Highlight des Jahres entgegen. Erzbergrodeo-Partner Motorex bietet erfahrenen Enduristen jetzt die einmalige Chance, dennoch dabei zu sein: Für die beiden Sieger der Erzbergrodeo-Challenge erfüllt sich der große Traum vom Start am "Berg aus Eisen".

Der Schweizer Schmierstoffhersteller vergibt im Rahmen der Motorex Dirt Mania 2019 zwei exklusive Startplätze für die längst ausgebuchte Erzbergrodeo XX5 Jubiläumsausgabe. Am 2. und 3. Mai gibt es für angemeldete Teilnehmer die Chance, sich am Ultraterrain Offroad-Gelände im deutschen Giesingen unter den strengen Augen einer hochkarätig besetzten Jury für die letzten beiden Startplätze beim World Xtreme Enduro Supreme zu qualifizieren. Die Red Bull Hare Scramble Finisher Manuel und Andreas Lettenbichler, Leon Hentschel, Kevin Gallas und FMX-Ikone Busty Wolter bewerten nicht nur das Fahrkönnen, sie stehen den Teilnehmern auch mit Tipps zu Fahrtechnik und Vorbereitung für das härteste Xtreme Enduro der Welt zur Seite. Anmeldung zur Motorex Dirt Mania 2019 auf www.motorex.com

Alle Infos zum Erzbergrodeo XX5, den aktuellen Zeitplan und die Press/Media Online Registrierung auf erzbergrodeo.at

