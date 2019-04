„Mir kehren zamm!“- auch unter Wasser wird geputzt!

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Mir kehren zamm!“ wurde am Donnerstag die größte Frühjahrsputzaktion der Stadt Wien gestartet. In allen Bezirken laufen bis zum 9. Mai zahlreiche Putzaktionen von Freiwilligen. Morgen Samstag wird auch wieder unter Wasser aufgeräumt: An die 100 Taucherinnen und Taucher reinigen die Neue Donau und eröffnen damit die Tauchsaison 2019.

Bitte merken Sie sich vor:

Samstag, 27. April um 11.30 Uhr

22., Neue Donau, unterhalb der Rudolf Nurejew-Promenade (ca. 400 m stromab der Reichsbrücke)

