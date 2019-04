Ortsdurchfahrt von Oberedlitz wird neugestaltet

Kosten von 425.000 Euro übernehmen Land und Marktgemeinde Thaya

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Ortsdurchfahrt von Oberedlitz in der Marktgemeinde Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) wird im Zuge der Landesstraße L 8164 auf einer Länge von rund 800 Metern verkehrssicher ausgebaut und neugestaltet. Landesrat Ludwig Schleritzko hat kürzlich beim Startschuss für das Bauvorhaben gemeint: „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer, aber auch die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner von Oberedlitz zu verbessern und dass wir im Straßenbau auch für ausreichend Grünraum sorgen. Die Maßnahme in Oberedlitz ist ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung.“

Die Fahrbahn wird mit einer Breite von 5,5 Metern ausgeführt, schadhafte Gehsteige werden saniert und wo erforderlich neue Gehsteige errichtet. Auf 1.200 Metern erfolgt die Versetzung von Bordsteinen. Auch auf die Grünraumgestaltung wird großer Wert gelegt, wodurch ein harmonisches Ortsbild erzielt werden soll.

Die Arbeiten führt die Straßenmeisterei Dobersberg gemeinsam mit Baufirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund vier Monaten durch. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 425.000 Euro, wobei rund 340.000 Euro auf das Land Niederösterreich und rund 85.000 Euro auf die Marktgemeinde Thaya entfallen. Für eine rasche und effiziente Durchführung der Bauarbeiten ist eine Sperre der Landesstraße L 8164 von 2. Mai bis Ende Juli erforderlich. Die beschilderte Umleitung erfolgt über das umliegende Landesstraßennetz.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

