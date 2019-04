8. Bezirk: Bilder-Schau „Paris gestern – Wien heute“

Wien (OTS/RK) - Unter dem Titel „Paris gestern – Wien heute“ sind von Donnerstag, 2. Mai, bis Sonntag, 5. Mai, im Festsaal im 1. Stock im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) hübsche Gemälde des Malers Franz Haider zu sehen. Die frei zugängliche Vernissage am Donnerstag, 2. Mai, geht um 18.00 Uhr los. Neben stimmungsvollen Motiven aus „Paris vor etwa 100 Jahren“ werden in dieser Ausstellung bewegende Darstellungen aus dem jetzigen Wien gezeigt.

Bei Haiders Malereien (in Öl-/Acryltechnik) handelt es sich um eine künstlerische „Liebeserklärung an beide Metropolen“. Eine Besichtigung der Gemälde, ausgeführt im „gegenständlichen Stil des Impressionismus“, ist unentgeltlich am Freitag, 3. Mai, am Samstag, 4. Mai, und am Sonntag, 5. Mai, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr möglich. Von eleganten Flaneuren auf Pariser Straßen bis zum Wiener Naschmarkt-Szenario reicht der Bilderbogen. Die ehrenamtlich wirkende Museumsleiterin, Maria Ettl, beantwortet Fragen dazu: Telefon 403 64 15. Die E-Mail-Adresse des Museums lautet: bm1080@bezirksmuseum.at.

