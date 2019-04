„Niederösterreich – 50 Spuren durch das Land“

Neues Niederösterreich-Buch erschienen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Neuerscheinung „Niederösterreich – 50 Spuren durch das Land“ ist seit 15. April im Buchhandel erhältlich und lädt sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache sowie als e-Book dazu ein, das historische Kernland Österreichs in der Bandbreite seiner aktuellen Innovationen zu entdecken. „Dieses Buch ist eine Visitenkarte unseres schönen Bundeslandes und zeigt prägnant, welch vielfältige Facetten Niederösterreich zu bieten hat“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Niederösterreich hat eine lange, wechselvolle Geschichte und ein reiches Kulturerbe. Dazu fügen sich die einzigartige Vielfalt der Kultur- und Naturlandschaften und die unverwechselbaren Konturen innovativer Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Nadia Rapp-Wimberger und Reinhard Linke fassen in diesem Bildband zu Niederösterreich die Fülle an Themen in 50 Motiven zusammen und spannen einen facettenreichen Bogen von der Urzeit bis ins Heute.

Das Buch ist ein schillerndes Portrait Niederösterreichs: Es erzählt von der historischen Entwicklung des Landes, aber auch von landschaftlichen Besonderheiten (wie dem letzten Urwald Mitteleuropas), von der Bedeutung von Kunst und Kultur sowie neuen Technologie- und Wissenschaftsstandorten.

Mit über 100 großartigen Bildern und kompakten Texten bietet „Niederösterreich. 50 Spuren durch das Land“ ein visuelles Vergnügen und tiefgehende Informationen – sowohl für Kenner dieses Bundeslandes als auch für Neugierige.

Das Buch „Niederösterreich – 50 Spuren durch das Land“ mit 160 Seiten und ca. 100 Abbildungen wurde vom Land Niederösterreich, Abteilung Kunst und Kultur, herausgeben.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse